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Суд заочно арестовал соучастника обвиняемого в мошенничестве блогера Шабутдинова

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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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Таганский районный суд Москвы заочно избрал в отношении соучастника блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 25 июля сообщает прокуратура столицы.

Соответствующие данные на фигуранта Алексеева В.А. также появились в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа <…> в отношении фигуранта вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении 92 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — указано в Telegram-канале прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый в настоящее время скрывается от следствия, в связи с чем объявлен в международный розыск. По решению суда на период предварительного расследования фигурант временно отстранен от должностей исполнительного директора АНО и акционерного общества, через которых проводились мошеннические обучающие курсы.

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Мера направлена на борьбу с фейками

В начале ноября 2023 года блогера и коуча Аяза Шабутдинова арестовали по обвинению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги и марафоны и утверждал, что после прохождения обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес.

20 мая 2024 года бизнес-тренеру предъявили обвинение по 75 эпизодам мошенничества. После, 11 июня, к ним добавилось обвинение еще в пяти эпизодах мошенничества. Таким образом, их количество возросло до 80.

Шабутдинов арестован до 16 августа. Также суд арестовал принадлежащее блогеру имущество и собственность его сообщника Василия Алексеева, находящегося в розыске. Общая стоимость активов составила 100 млн рублей. Бизнес-тренеру вменяют преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Эта статья предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, 12 июля, сообщалось, что фирма «Лайк Центр», принадлежащая Шабутдинову, проиграла дело о защите деловой репутации. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить заявление компании о признании порочащими ее репутацию 12 постов в интернете. Суд указал, что мнение о качестве услуг и деятельности организации, изложенное в постах в корректной форме и не носящее оскорбительного характера, не может быть признано недостоверной и порочащей информацией.

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