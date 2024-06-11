В отношении блогера Шабутдинова возбуждено еще пять уголовных дел

Еще пять уголовных дел возбуждено в отношении бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова. Об этом в ходе судебного заседания 11 июня объявил следователь, сообщает корреспондент «Известий».

При этом 20 мая бизнес-тренеру предъявляли обвинение только в 75 таких эпизодах. Таким образом, количество эпизодов мошенничества возрастает до 80.

Бизнес-тренеру вменяют совершение преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

По итогу заседания Таганский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Шабутдинова до 16 августа.

Ранее суд арестовал имущество, принадлежащее блогеру, а также собственность его сообщника Василия Алексеева, который разыскивается правоохранителями. Общая стоимость активов составила 100 млн рублей.

29 мая в Telegram-канале бизнес-тренера появилась запись о том, что с 1 июня он запустит новый обучающий продукт, оставаясь в СИЗО. Подробностей, чему будет учить этот курс, Шабутдинов не привел, но задался вопросом, получится ли у него создать в изоляторе более полезный продукт, чем до заключения.

Блогера задержали в начале ноября 2023 года после жалоб на проданные им образовательные курсы. Шабутдинов предлагал людям купить вебинары, тренинги и марафоны. Он утверждал, что после прохождения обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес.

4 ноября блогера арестовали. Следствие настаивало на заключении фигуранта под стражу, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Оказалось, что у бизнес-тренера есть гражданство Сент-Люсии (островного государства в восточной части Карибского моря), а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему покинуть Россию. Кроме того, адвокат Ахильгов в конце января предположил, что число потерпевших по делу продолжит расти.