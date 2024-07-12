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Фирма блогера Шабутдинова проиграла дело о защите деловой репутации

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Фото: ТАСС/Васев Стоян
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Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления фирмы «Лайк Центра» арестованного коуча Аяза Шабутдинова о признании порочащими деловую репутацию 12 постов в интернете. Решение было опубликовано 9 июля.

Согласно размещенным в картотеке материалам дела, компания пыталась признать не соответствующими действительности сведения, содержащиеся в шести постах Telegram-канала «Стоп Мошенник» и шести публикациях на видеохостинге YouTube, часть которых на данный момент удалена.

Однако суд указал на то, что само по себе субъективное мнение, которое и было высказано в публикациях, о качестве услуг и деятельности организации, изложенное в корректной форме и не носящее оскорбительного характера, не может быть признано недостоверной и порочащей информацией.

«В удовлетворении заявления отказать. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия», — говорится в решении суда.

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Блогера и коуча Шабутдинова арестовали по обвинению в мошенничестве в начале ноября 2023-го после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги и марафоны и утверждал, что после прохождения обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес. Затем, 11 мая, бизнес-тренеру предъявили обвинение еще в пяти эпизодах мошенничества. Таким образом, их количество возросло до 80.

При этом в Telegram-канале арестованного коучу 29 мая появилась запись о том, что с 1 июня он запустит новый обучающий продукт, оставаясь в СИЗО. Подробностей, чему будет учить этот курс, Шабутдинов не привел, но задался вопросом, получится ли у него создать в изоляторе более полезный продукт, чем до заключения.

Сейчас Шабутдинов арестован до 16 августа.

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