Он нас считает: блогеров с аудиторией свыше 10 тыс. человек обяжут сообщать о себе в РКН

Блогеров с аудиторией не менее 10 тыс. человек хотят обязать передавать данные о себе в Роскомнадзор. Мера затронет и владельцев Telegram-каналов. Соответствующую поправку профильный комитет Госдумы должен рассмотреть на этой неделе. Инициатива необходима для борьбы с фейками, однако может быть воспринята общественностью как попытка ограничения свободы слова , предупреждают эксперты. «Известия» узнали, нужна ли новая норма.

Ужесточить контроль

Поправку, предлагающую обязать блогеров с аудиторией свыше 10 тыс. человек передавать в РКН данные о себе, в Госдуме должны рассмотреть уже на текущей неделе , пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник. Принять закон могут до конца весенней сессии.

Предлагаемая норма нацелена на проведение верификации и идентификации абонентов. В случае ее неисполнения блогерам будет грозить блокировка канала или страницы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Инициатива является дополнением к закону об ужесточении условий продажи SIM-карт. Ее рассмотрят во втором чтении документа.

В Роскомнадзоре комментировать содержание законопроекта «Известиям» не стали, сославшись на нехватку информации. «Вместе с тем полагаем, что подписчики пабликов, каналов и иных ресурсов, выступающих в роли сетевых СМИ, вправе знать, кто является автором публикуемой на этих ресурсах информации», — подчеркнули в РКН.

Рассекретить анонима

Очевидно, что блогеры с большой аудиторией должны нести ответственность за свой контент, полагает основатель и управляющий партнер группы компаний «РосКо», кандидат экономических наук Алена Талаш. В частности, соблюдать требования касательно сбора, обработки и распространения информации.

Необходимость учета инфлюенсеров возрастает с каждым годом из-за того, что блоги и каналы выходят на первое место по охватам и просмотрам , признает руководитель проектов digital-агентства «Интериум» Севилия Казеннова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Регулятор таким образом решил сформировать список тех, кто занимается распространением информации. И это выглядит как далеко не первая попытка создать реестр блогеров в России, — отмечает Алена Талаш.

Согласно инициативе, пользователи с аудиторией свыше 10 тыс. человек будут обязаны сообщить в РКН ФИО и данные для направления им юридически значимых сведений. Это будет не полноценной регистрацией, а лишь уведомлением о том, что владелец блога занимается распространением информации.

Внедрение инициативы может привести к нарушению приватности и свободы выражения мнений , предупреждает генеральный директор агентства персонального брендинга «Космос-4» Надежда Кобина. Однако у такой нормы есть неоспоримые плюсы.

— Сейчас есть множество анонимных Telegram-каналов с огромной аудиторией, исчисляющейся сотнями тысяч человек. Некоторые из них относятся к «сеткам» разных противоборствующих сторон. Через такие каналы разгоняются фейки. В отличие от официально зарегистрированных СМИ ответственность за дезинформацию не несет никто, — напоминает эксперт. Введение нового правила призвано уменьшить число анонимных и недостоверных источников информации.

Закон должен вывести авторов из тени, согласен директор по digital & social media коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Человек, понимающий, что о нем знают, будет аккуратнее подходить к написанию постов, чтобы не допустить нарушений. Эта мера призвана повысить качество сведений, которые транслируются российским пользователям, — убежден специалист.

Довести до идеала

Однако у предлагаемого проекта закона есть серьезная проблема — понятийная неопределенность , обращает внимание юрист Александр Хаминский. Не очень понятно, как именно будут считать аудиторию блогеров и простых пользователей соцсетей. В перспективе эта неопределенность может повлечь за собой нарушение прав граждан .

— Если речь идет именно о ежедневной аудитории, то сегодня отсутствует техническая возможность такого подсчета. Если же будут учитываться только подписчики, то надо иметь в виду, что различные платформы имеют разные формулы подсчета, — указывает Хаминский. Законодателям необходимо как можно четче сформулировать основные понятия, в том числе термина «аудитория пользователя социальной сети».

Скорее всего, поправка не будет принята, убеждена Алена Талаш, поскольку инициатива недостаточно проработана.

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

— На мой взгляд, острой необходимости во внедрении нормы нет. Да и механизмов реализации инициативы тоже не создано (и вряд ли они появятся в обозримой перспективе). Упор сегодня нужно делать не на конкретных блогеров, а на разработку общих норм, направленных на регулирование некачественного контента и защиту людей от инфоцыган и мошенников, продающих непонятные курсы и марафоны , — считает эксперт.

Инициатива, несомненно, полезна, однако требует тщательной проработки механизма функционирования, согласен Дамир Фейзуллов. Еще и потому, что система, предложенная изменениями в закон «О рекламе», всё еще работает неидеально: многие игнорируют требования и не несут за это ответственности, да и передать оперативно данные получается далеко не всегда.

— Если нововведение будет работать так же, то пользы от него будет немного, — резюмирует эксперт.

Борьба с врагами

Сама необходимость подобной меры регулирования вызывает вопросы, полагает председатель комитета Госудумы по обороне Алексей Журавлев. По приблизительным оценкам, объем русскоязычного сегмента Telegram составляет около 700 тыс. каналов, отмечает он. С введением новой нормы у Роскомнадзора будет больше работы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— А главное, совершенно непонятно, для чего под контроль собираются поставить такую массу блогеров, если большая часть из них придерживается вполне патриотических взглядов, что подтверждают все исследования Telegram, считающие это настоящим феноменом, — обращает внимание парламентарий.

Он напоминает, что в стране продолжает работать YouTube, являющийся недружественной площадкой. И отечественные контролеры не могут его даже замедлить, указывает депутат. Функционирует в РФ и Wikipedia, неоднократно замеченная в публикации фейков о спецоперации на Украине.

— Посоветовал бы Роскомнадзору больше внимания уделять идеологически чуждым нам ресурсам, выявлять те, что дискредитируют российскую армию и СВО, разжигают межнациональную рознь. Пользы от этого было бы во стократ больше, чем от переписывания многотысячной армии Telegram-каналов, на которое только время и деньги придется зря потратить, — подчеркивает Журавлев.

Зона ответственности

За неисполнение требований блогерам могут грозить различные санкции , допускает интернет-маркетолог, блогер Ирина Орлова. В их числе, вероятнее всего, будут административные штрафы и блокировка аккаунтов. Последняя мера способна привести к потере аудитории и доходов от рекламы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В случае систематических нарушений не исключены и уголовные наказания, особенно если распространяемый контент будет признан экстремистским или нарушающим законодательство , — признает эксперт.

Тем не менее на первичном этапе угроза наказания за непредоставление данных не будет большой, считает Севилия Казеннова.

— Есть вероятность, что блогеры будут получать запросы по своим данным от РКН, после того как систему автоматизируют. Однако при отсутствии нарушений закона, касающихся распространения контента, вероятность штрафов будет минимальной. Нужно учесть, что система только начинает настраиваться, но лучше держать руку на пульсе, — убеждена она.

Сосчитают всех

Ранее Роскомнадзор предлагал обязать передавать информацию блогеров, чья аудитория превышает 1 тыс. человек. Однако, по словам Алены Талаш, в подобной мере не было необходимости.

— Наличием аудитории в 1 тыс. человек никого не удивишь. Владельцев многих блогов можно назвать скорее активными пользователями соцсетей, нежели инфлюенсерами. Проверка каждого из таких пользователей привела бы к резкому повышению административной нагрузки на РКН , — полагает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Порог в 1 тыс. человек мог быть взят из закона «О СМИ», предполагает Надежда Кобина, Однако в настоящий момент эта цифра является более быстродостижимой, чем 10 лет назад.

— РКН же старается следовать в ногу с актуальным медиаландшафтом. Поэтому требование было изменено до 10 тыс. подписчиков. Если автор ведет блог про себя и сферу своей экспертизы, влияние на него подобной дополнительной регистрации будет минимальным, — уверена собеседница «Известий».

По международной статистике, вне зависимости от страны более половины всех инфлюенсеров представлены микро- и наноблогерами, указывает основатель контент-агентства PostPost Петр Губанов.

— Говоря простым языком, это самая влиятельная группа авторов, хоть аудитория каждого — относительно невелика. Конечно, государство думает о том, как с ними работать. Однако не могу себе представить, как можно контролировать такую объемную массу авторов, — отмечает он.

Повышение порога аудитории также может быть связано с новым правилом, касающимся шкалы налогового вычета , предполагает Севилия Казеннова. У блогеров с аудиторией в 1 тыс. человек не будет крупных рекламных контрактов. При этом пользователи, число подписчиков у которых превышает 10 тыс. человек, могут интегрировать в свой контент рекламу и получать от этого доход.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Несмотря на то что сегодня порог поднят, в будущем норма будет действовать абсолютно для всех пользователей, убежден руководитель SMM-агентства «Символ роста» Сергей Полторак.

— Возможно, это ограничение распространения информации, но это лучше, чем ее полное бесконтрольное проникновение. Ведь сейчас абсолютно все мировые и российские гиганты интернет-индустрии уже на полном серьезе говорят о контроле за информационными вбросами, так как их распространение и влияние могут быть с крайне неоднозначными последствиями, — подчеркивает собеседник «Известий».