Реестр блогеров: «тысячников» предложили занести в список РКН

Блогеров и владельцев аккаунтов в социальных сетях, охват аудитории которых превышает 1 тыс. человек, могут обязать сообщать в Роскомнадзор (РКН) личные данные о себе. Об этом сообщила пресс-служба РКН в четверг, 11 июля. Пока инициатива только обсуждается. Ведомство ссылается на законодательные акты, согласно которым информация, распространяемая без привлечения СМИ, должна содержать достоверные сведения о распространителе для его идентификации. Подробности — в материале «Известий».

Обяжут ли блогеров-«тысячников» передавать информацию в РКН

Согласно инициативе Роскомнадзора, блогеры, аудитория которых превышает 1 тыс. человек, будут обязаны передавать в ведомство личные данные о себе. В РКН уточнили, что данные буду включать в себя контактную информацию и ФИО, таким образом у регулятора будет список тех, кто занимается распространением информации. Тажке инициатива предусматривает, что российским компаниям выдвинут запрет на распространение рекламы на публичных страницах пользователей, не сообщивших о себе в РКН.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным РКН, онлайн-платформы сегодня часто выполняют роль СМИ для граждан РФ. «Важно, чтобы сведения о пользователе, распространяющем информацию в соцсети или мессенджере, были известны. Этот человек должен понимать свою ответственность за содержание контента», — отметили в ведомстве.

Можно ли быть анонимным в интернете

По закону, информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о распространителе в объеме, позволяющем корректно его идентифицировать. Однако зачастую пользователи Сети это требование не выполняют.

Анонимность в интернете порождает следующую за ней безнаказанность, так как мошенники с легкостью могут вести преступную деятельность в Сети, скрываясь за анонимными аккаунтами. При этом, правоохранительные органы не смогут их идентифицировать.

В Роскомнадзоре рассказали, что злоумышленники регистрируют аккаунты в социальных сетях на сим-карты без установленного владельца, а затем создают сообщества, где распространяют заведомо ложную или даже опасную информацию. Мошенники призывают к насилию, вовлекают несовершеннолетних в противоправные действия. По заявлению регулятора, каждый пользователь интернета должен осознавать ответственность за свои действия и публикуемый контент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В мае 2024 года стало известно о мошенниках, которые создают фишинговые сайты и используют их для получения персональной информации. Об этом, в частности, свидетельствует статистика Роскомнадзора, который ограничивает доступ к ресурсам аферистов на основании решений судов и требований Генпрокуратуры России.

В пресс-службе РКН «Известиям» сообщили, что в 2024 году ведомство уже заблокировало 30 тыс. таких ресурсов, в то время как за весь прошлый год — 43,1 тыс. При этом, подчеркнули в ведомстве, чаще всего блокировались фишинговые ресурсы с предложениями об изготовлении поддельных документов, а также по финансовой тематике.

Как РКН регулирует деятельность в интернете

В апреле 2014 года Государственная дума приняла закон, который вводил новые правила для популярных блогеров. По закону владелец блога или ресурса в интернете обязан соблюдать законодательство РФ, а также следить, чтобы его не нарушали пользователи ресурса, например, оставляющие комментарии.

С выходом «Закона о блогерах» РКН получил право запрашивать персональную информацию, как напрямую у пользователей ресурсов, так и через третьи лица. Заявлять о себе в реестр должны были ресурсы с аудиторией более 3 тыс. человек. Так, по итогам 2014 года в РКН зарегистрировалось более 640 блогеров. Однако в 2017 году «Закон о блогерах» был упразднен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе