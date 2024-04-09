Загрузка сданных: спрос на VPN-сервисы вырос на 30%

Россияне стали чаще скачивать из магазинов приложений VPN-сервисы — с начала марта спрос вырос примерно на 30% , узнали «Известия». Использование таких ресурсов сопряжено с рядом потенциальных рисков безопасности, отмечают эксперты . В частности, 99,9% бесплатных приложений используют личные данные пользователей.

Вредные приложения

Рост загрузок VPN-сервисов с начала весны вырос примерно на 30% , рассказали «Известиям» в компании «Стингрей Технолоджиз», специализирующейся на информационной безопасности мобильных приложений. В качестве причины генеральный директор компании Юрий Шабалин назвал недавнюю волну блокировок, из-за которой часть старых VPN перестала работать . В среднем на популярные среди российских пользователей ресурсы ежегодно может приходиться около 90–100 млн скачиваний.

1 марта вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. В настоящее время также запрещены средства обхода блокировок этих приложений в интернете.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Можно сказать, что использование VPN осталось на том же уровне, что и после первых блокировок, но количество их загрузок увеличивается после активных действий и дальше возвращается в норму, — сказал Юрий Шабалин.

Член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Немкин рассказал «Известиям», что у него также есть информация о резком росте спроса на VPN на фоне запрета на популяризацию подобных приложений . По его словам, пользователи качают «чудо-сервисы», чтобы не терять доступа к привычным платформам, не понимая, что подвергают себя большой опасности .

Он напомнил, что борьба с недобросовестными VPN уже долгое время ведется на государственном уровне. После вступления в силу нового закона, запрещающего рекламу и популяризацию средств обхода блокировок, в Сети стали меньше навязывать VPN. Вводить ответственность за использование приложений законодатели сегодня не планируют, так как бороться нужно не с последствиями, а с причинами , подчеркнул депутат.



«Известия» направили запрос в Роскомнадзор.

Ранее служба сообщала, что с 1 марта было заблокировано 82 сайта с рекламой VPN-сервисов, а 628 владельцам ресурсов было направлено уведомление с требованием удалить такой контент. За невыполнение предписаний закон предусматривает штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае если нарушения происходят повторно, сумма взысканий может составить от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании.

Российский след

Одна из наиболее серьезных угроз использования VPN — это утечки данных , отметил Антон Немкин. Для того чтобы минимизировать вред, не стоит давать таким приложениям права на доступ к местоположению, информации об устройстве, микрофону и камере. Кроме того, перед установкой также нужно проверять их программами-антивирусами .

— Такие простые правила помогают не всегда — количество утечек продолжает расти, некоторые инциденты приводят к публикациям до полумиллиона записей с данными граждан, и нередко это происходит из-за VPN . Причем утечь могут любые данные, например финансовые, а это может повлечь за собой потерю денег, — пояснил депутат.

По его словам, существуют VPN, которые просто необходимы российским компаниям для работы. Правда, их вряд ли возможно найти в обычных магазинах приложений .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Бесплатные сервисы зарабатывают на информации о пользователях, но в последнее время зафиксирован рост скачиваний «нормальных» VPN молодежью, отметил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. Под этим понимается покупка и настройка ресурса под себя.

— Еще пять лет назад российские интернет-провайдеры начали продавать такую услугу, чтобы данные россиян были под защитой. Сначала только для корпоративных клиентов, а потом и частным лицам. Это не стало популярным, потому что все скачивали приложения бесплатно . Сейчас же практика сменилась, люди начали осознавать опасность, — пояснил эксперт.

Использование бесплатных VPN-сервисов также сопряжено с рядом потенциальных рисков безопасности: как минимум это логирование данных. В дополнение к этому, для того чтобы зарабатывать, некоторые бесплатные VPN показывают рекламу, за просмотр которой получают деньги , отметил Юрий Шабалин.