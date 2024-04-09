Загрузка сданных: спрос на VPN-сервисы вырос на 30%
Россияне стали чаще скачивать из магазинов приложений VPN-сервисы — с начала марта спрос вырос примерно на 30%, узнали «Известия». Использование таких ресурсов сопряжено с рядом потенциальных рисков безопасности, отмечают эксперты. В частности, 99,9% бесплатных приложений используют личные данные пользователей.
Вредные приложения
Рост загрузок VPN-сервисов с начала весны вырос примерно на 30%, рассказали «Известиям» в компании «Стингрей Технолоджиз», специализирующейся на информационной безопасности мобильных приложений. В качестве причины генеральный директор компании Юрий Шабалин назвал недавнюю волну блокировок, из-за которой часть старых VPN перестала работать. В среднем на популярные среди российских пользователей ресурсы ежегодно может приходиться около 90–100 млн скачиваний.
1 марта вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. В настоящее время также запрещены средства обхода блокировок этих приложений в интернете.
— Можно сказать, что использование VPN осталось на том же уровне, что и после первых блокировок, но количество их загрузок увеличивается после активных действий и дальше возвращается в норму, — сказал Юрий Шабалин.
Член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Немкин рассказал «Известиям», что у него также есть информация о резком росте спроса на VPN на фоне запрета на популяризацию подобных приложений. По его словам, пользователи качают «чудо-сервисы», чтобы не терять доступа к привычным платформам, не понимая, что подвергают себя большой опасности.
Он напомнил, что борьба с недобросовестными VPN уже долгое время ведется на государственном уровне. После вступления в силу нового закона, запрещающего рекламу и популяризацию средств обхода блокировок, в Сети стали меньше навязывать VPN. Вводить ответственность за использование приложений законодатели сегодня не планируют, так как бороться нужно не с последствиями, а с причинами, подчеркнул депутат.
«Известия» направили запрос в Роскомнадзор.
Ранее служба сообщала, что с 1 марта было заблокировано 82 сайта с рекламой VPN-сервисов, а 628 владельцам ресурсов было направлено уведомление с требованием удалить такой контент. За невыполнение предписаний закон предусматривает штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае если нарушения происходят повторно, сумма взысканий может составить от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании.
Российский след
Одна из наиболее серьезных угроз использования VPN — это утечки данных, отметил Антон Немкин. Для того чтобы минимизировать вред, не стоит давать таким приложениям права на доступ к местоположению, информации об устройстве, микрофону и камере. Кроме того, перед установкой также нужно проверять их программами-антивирусами.
— Такие простые правила помогают не всегда — количество утечек продолжает расти, некоторые инциденты приводят к публикациям до полумиллиона записей с данными граждан, и нередко это происходит из-за VPN. Причем утечь могут любые данные, например финансовые, а это может повлечь за собой потерю денег, — пояснил депутат.
По его словам, существуют VPN, которые просто необходимы российским компаниям для работы. Правда, их вряд ли возможно найти в обычных магазинах приложений.
Бесплатные сервисы зарабатывают на информации о пользователях, но в последнее время зафиксирован рост скачиваний «нормальных» VPN молодежью, отметил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. Под этим понимается покупка и настройка ресурса под себя.
— Еще пять лет назад российские интернет-провайдеры начали продавать такую услугу, чтобы данные россиян были под защитой. Сначала только для корпоративных клиентов, а потом и частным лицам. Это не стало популярным, потому что все скачивали приложения бесплатно. Сейчас же практика сменилась, люди начали осознавать опасность, — пояснил эксперт.
Использование бесплатных VPN-сервисов также сопряжено с рядом потенциальных рисков безопасности: как минимум это логирование данных. В дополнение к этому, для того чтобы зарабатывать, некоторые бесплатные VPN показывают рекламу, за просмотр которой получают деньги, отметил Юрий Шабалин.
Более того, приложения могут использовать трекеры для сбора данных об активности человека, считает он.