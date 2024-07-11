Блогеров-«тысячников» могут обязать сообщать о себе в РКН

Владельцев аккаунтов в соцсетях, ежедневная аудитория которых превышает 1 тыс. человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор данные о себе. Об этом сообщает 11 июля пресс-службе ведомства.

Отмечается, что информация, которая распространяется в Сети, должна включать в себя подлинные сведения об обладателе для распознавания личности человека. Данное требование касается индивидуальных страниц пользователей.

Теперь же эту необходимость могут распространить только на блогеров, у которых ежедневная аудитория свыше 1 тыс. человек. Это также позволит контролировать распространение ложной информации и рекламы.

«Согласно инициативе, такой пользователь обязан сообщить в Роскомнадзор свои Ф. И. О. и контактную информацию для направления юридически значимых сведений», — цитирует сообщение Роскомнадзора ТАСС.

Кроме того, запрещается распространять рекламу российским компаниям на публичных страницах в соцсетях, если пользователи не передали свои данные Роскомнадзору. За данное нарушение фирмы будут подвержены штрафам и другим мерам, предусмотренным законодательством о рекламе и защите персональных данных.

Ранее, 12 июня, ассоциация блогеров и агентств и совет блогеров выступили против законопроектов в отношении инфлюэнсеров. По их словам, новые инициативы направлены на ограничения возможностей для развития этого рынка в России.