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Распространитель гослотерей поддержал людей с церебральным параличом

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Фото: МАЕР
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«Столото», крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей, направит проекту «Доброшрифт» средства, собранные в рамках благотворительной акции #Доброклава. Об этом сообщили в «Столото», отметив, что акция приурочена ко Дню поддержки людей с церебральным параличом, который в 2024 году отмечается 2 октября.

В течение месяца, начиная со 2 сентября, на эти цели отчислялось 5% от стоимости каждого билета лотереи «клава».
Цель проекта «Доброшрифт» — сбор средств для благотворительного фонда «Подарок ангелу». Этот фонд уже 10 лет оказывает патронажную помощь детям и взрослым с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Доброшрифт» — это особенный шрифт, который дизайнеры собрали из букв, написанных детьми с ДЦП. По словам директора по спонсорству и КСО S8 Capital (в который входит «Столото») Оксаны Тубман, «поддержка проекта „Доброшрифт“ — это вклад в развитие инклюзивности и равенства». «Помощь детям и взрослым с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья является одним из важных направлений программы корпоративной и социальной ответственности „Столото“, мы поддерживаем „Доброшрифт“ не первый год», — отметила Тубман.

В рамках программы корпоративной социальной ответственности «Столото» поддерживает более 25 российских спортивных и благотворительных проектов различного масштаба.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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