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На Украине спрогнозировали сокращение населения страны до 25,2 млн к 2051 году

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Фото: ТАСС/Thomas Imo
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Численность населения Украины к 2051 году сократится до 25,2 млн. Об этом говорится в распоряжении кабинета министров страны о создании демографической стратегии до 2040 года, опубликованном на сайте правительства 30 сентября.

«По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, к 2041 году [население] может сократиться до 28,9 млн, а к 2051 году — до 25,2 млн человек», — говорится в документе.

Отмечается, что на 1 января 2022 года численность населения составляла 42 млн человек, в июле 2024-го — 35,8 млн. Уточняется, что на подконтрольной Украине территории живут 31,1 млн человек.

Отмечается, что причинами сокращения населения являются военный конфликт, низкая рождаемость, рост смертности, миграция, старение населения и другие.

Игра на вымирание: Украина в центре демографической катастрофы
Население страны стремительно сокращается

Ранее, 14 июля, эксперты ООН сообщили, что население Украины к 2100 году сократится до 15,3 млн человек. Эти данные опубликованы в таблице доклада о демографии в странах мира. По данным на 2020 год, на Украине проживало более 44 млн человек.

До этого, 13 июля, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что население Украины к 2033 году сократится до 35 млн человек.

9 апреля экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что отказ США от мирных переговоров с Россией может привести к исчезновению украинской нации. По его словам, еще больше украинских солдат погибнет бессмысленно, когда мощное российское летнее наступление наконец положит конец конфликту на условиях Москвы.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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