Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма
Мир
Нетаньяху пообещал неизбежную ликвидацию Израилем всех батальонов ХАМАС
Общество
Москвичей предупредили о грозе и ветре до 17 м/с к вечеру 9 апреля
Армия
Российские военные уничтожили позиции ВСУ у Спорного в ДНР
Мир
В ЕК заявили о выплате фермерам €10 млрд компенсации с начала украинского конфликта
Экономика
Российский банк откроет счета пенсионерам и бюджетникам Гагаузии
Общество
МВД установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье
Мир
МИД России указал на близость взглядов Москвы и Пекина
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Наука и техника
Ковальчук указал на создание в РФ уникальной исследовательской инфраструктуры
Мир
В США сообщили об отправке Киеву изъятого с судов иранского оружия
Пресс-релизы
В Подмосковье прошел отборочный этап Всероссийского конкурса авторской песни ДАР
Общество
Мурашко сообщил об эвакуации попавших в зону подтопления медучреждений
Мир
Маск назвал реальной проблемой отказ США завершить конфликт на Украине
Мир
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
Мир
Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации
Сюжет:

Экс-советник Пентагона предрек исчезновение украинской нации из-за политики США

Экс-советник Пентагона: отказ США от переговоров с РФ уничтожит украинскую нацию
0
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jaap Arriens
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что отказ США от мирных переговоров с Россией может привести к исчезновению украинской нации. Такое мнение он выразил в статье для журнала The American Conservative от 9 апреля.

«Отказ Вашингтона вести переговоры с Москвой обрекает украинскую нацию на вымирание. Такой подход означает, что еще больше украинских солдат погибнут бессмысленно, когда мощное российское летнее наступление, наконец, положит конец <конфликту> на условиях Москвы», — пишет Макгрегор в материале.

Он также отметил, что американские власти сильно недооценивали технологии Вооруженных сил (ВС) России, в особенности гиперзвуковые ракеты, производственную мощь и оперативное искусство. Именно в этом, по его мнению, и заключалась «фатальная ошибка» США, которая привела к тому, что в последнее время в зоне конфликта ситуация складывается в пользу войск РФ.

Дело недобровольное: Украина готовится к тотальной мобилизации
Киевский режим будет призывать юнцов, стариков, женщин и больных, уверены эксперты

9 апреля глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва открыта к конструктивному диалогу и по-настоящему серьезным предложениям по Украине, которые строятся в первую очередь на учете интересов РФ. Он подчеркнул, что обо всех этих аспектах РФ откровенно говорит с «китайскими друзьями и коллегами из других стран мирового большинства».

Президент РФ Владимир Путин заявлял 18 марта, что Москва готова рассмотреть любые предложения о прекращении огня на Украине, однако в принятии решений Россия будет руководствоваться своими интересами. Глава государства подчеркнул, что поддерживает мирные переговоры, но только не потому, что у украинской армии заканчивается вооружение, а в том случае, если Киев действительно стремится выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения.

15 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с точки зрения демографии населению Украины нанесен невосполнимый урон. Он отметил, что обман западной и киевской пропаганды приводит к гибели жителей страны за чужие интересы. Он также заявил, что, если боевые действия не завершатся в скором времени, украинцы как крупный народ исчезнут с лица земли.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024