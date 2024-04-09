Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что отказ США от мирных переговоров с Россией может привести к исчезновению украинской нации. Такое мнение он выразил в статье для журнала The American Conservative от 9 апреля.

«Отказ Вашингтона вести переговоры с Москвой обрекает украинскую нацию на вымирание. Такой подход означает, что еще больше украинских солдат погибнут бессмысленно, когда мощное российское летнее наступление, наконец, положит конец <конфликту> на условиях Москвы», — пишет Макгрегор в материале.

Он также отметил, что американские власти сильно недооценивали технологии Вооруженных сил (ВС) России, в особенности гиперзвуковые ракеты, производственную мощь и оперативное искусство. Именно в этом, по его мнению, и заключалась «фатальная ошибка» США, которая привела к тому, что в последнее время в зоне конфликта ситуация складывается в пользу войск РФ.

9 апреля глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва открыта к конструктивному диалогу и по-настоящему серьезным предложениям по Украине, которые строятся в первую очередь на учете интересов РФ. Он подчеркнул, что обо всех этих аспектах РФ откровенно говорит с «китайскими друзьями и коллегами из других стран мирового большинства».

Президент РФ Владимир Путин заявлял 18 марта, что Москва готова рассмотреть любые предложения о прекращении огня на Украине, однако в принятии решений Россия будет руководствоваться своими интересами. Глава государства подчеркнул, что поддерживает мирные переговоры, но только не потому, что у украинской армии заканчивается вооружение, а в том случае, если Киев действительно стремится выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения.

15 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с точки зрения демографии населению Украины нанесен невосполнимый урон. Он отметил, что обман западной и киевской пропаганды приводит к гибели жителей страны за чужие интересы. Он также заявил, что, если боевые действия не завершатся в скором времени, украинцы как крупный народ исчезнут с лица земли.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.