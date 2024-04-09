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МИД РФ заявил о готовности России к обсуждению серьезных предложений по Украине

МИД РФ: Москва готова обсудить серьезные предложения по Украине
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Россия готова к обсуждению на международном уровне серьезных предложений по ситуации на Украине с учетом современных реалий и законных российских интересов. Об этом 9 апреля заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«К сожалению, Киев и Запад зациклены на «формуле Зеленского», продолжают готовить «мирную конференцию» в Швейцарии <...> Говорят, что позовут и Россию. Мы не раз заявляли, что не будем участвовать в таких встречах и обсуждать заведомо провальную «формулу Зеленского» ни целиком, ни по частям», — указал он в беседе с ТАСС.

По словам Полищука, Москва открыта к конструктивному диалогу и по-настоящему серьезным предложениям по Украине, которые строятся в первую очередь на учете интересов РФ. Он подчеркнул, что обо всех этих аспектах РФ откровенно говорит с «китайскими друзьями и коллегами из других стран мирового большинства».

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Ранее, 27 марта, журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц написал, что конфликт на Украине может быть завершен уже в 2024 году. Обозреватель издания отметил, что военная и финансовая поддержка США Украины фактически заканчивается.

Президент РФ Владимир Путин заявлял 18 марта, что Москва готова рассмотреть любые предложения о прекращении огня на Украине, однако в принятии решений Россия будет руководствоваться своими интересами. Глава государства подчеркнул, что поддерживает мирные переговоры, но только не потому, что у украинской армии заканчивается вооружение, а в том случае, если Киев действительно стремится выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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