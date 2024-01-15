Обман западной и киевской пропаганды приводит к гибели жителей Украины за чужие интересы, из-за чего украинцы могут исчезнуть как крупный народ. Об этом 15 января заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«С точки зрения демографии населению Украины нанесен невосполнимый урон. И так-то с момента выхода из СССР в стране шла постоянная депопуляция из-за низкой рождаемости и эмиграции. Если боевые действия не завершатся в скором времени, украинцы как крупный народ исчезнут с лица земли. Будет лишь рассеянная по всему миру диаспора и остатки населения на выжженной земле», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Сальдо опубликовал у себя видео с тысячами могил украинских военнослужащих на кладбищах в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Черкассах и на Тернопольщине.

Губернатор Херсонской области подчеркнул, что в результате обмана на Западе и в Киеве бывшие соотечественники умерли бесславно за чуждые им интересы.

Ранее в этот день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что украинские власти проводят повсеместные мобилизационные рейды, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью исчерпали человеческие ресурсы.

Накануне командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко отметил, что украинские войска столкнулись с критической ситуацией из-за личного состава. По его словам, службу проходят в основном мужчины старшего возраста с заболеваниями, чей средний возраст составляет 40 лет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.