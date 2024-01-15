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Сюжет:

В Совфеде заявили об исчерпании человеческих ресурсов на Украине

Сенатор Джабаров: на Украине уже некому вести боевые действия
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Украинские власти проводят повсеместные мобилизационные рейды, так как армия страны полностью исчерпала человеческие ресурсы. Об этом «Известиям» 15 января заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Одесский областной военкомат подтвердил сообщения о рейдах в общественном транспорте с целью мобилизации и призвал местных жителей не искать путей уклониться от службы.

«На Украине уже некому вести боевые действия, причем тут фактов очень много. Мы видели кадры, когда в общественном транспорте скручивают руки, выводят людей, когда их ловят на улице, заталкивают в машину. То есть украинская сторона, по сути, зачищает уже последние свои ресурсы, потому что уничтожены значительные силы противника, а большое количество военнообязанных сбежали», — сказал Джабаров.

Сенатор выразил надежду, что все эти события подтолкнут народ Украины начать предпринимать что-либо в отношении правительства законным путем, а не «бегать от военкомов».

«Политика, которую проводит нынешнее правительство, абсолютно катастрофическая для Украины, для ее населения, и я думаю, что рано или поздно здравый смысл у украинцев возобладает», — отметил политик.

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Ранее, 10 января, стало известно о начале облав в целях мобилизации мужчин в подконтрольном киевским властям городе Запорожье. Тогда же Госпогранслужба Украины сообщила, что с февраля 2022 года не менее 19 мужчин, пытавшихся сбежать от украинской мобилизации, утонули в реке Тиса на границе с Румынией.

До этого, 3 января, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины, поскольку качество жизни в стране не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому мобилизационные мероприятия будут продолжены в любом случае.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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