Погранслужба Украины сообщила о 19 утонувших при попытке пересечь границу уклонистах

По меньшей мере 19 мужчин, пытавшихся сбежать от украинской мобилизации, утонули в реке Тиса на границе с Румынией с февраля 2022 года. Об этом 10 января сообщили в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве указали, что недавно вытащили из ледяной реки полубессознательного мужчину, который почти не подавал признаков жизни. Ему оказали первую помощь, доставили в подразделение и отогрели.

Как рассказал сам потерпевший, он нашел в соцсетях объявление о «легальном» пересечении границы, стоимость услуги составляла $5 тыс. Однако по итогу ему просто предложили переплыть Тису в темное время суток.

«С начала конфликта на Тисе погибло 19 мужчин. Поэтому просим не верить мошенникам, которые уверяют, что «пересечение» границы будет безопасным», — говорится в сообщении украинской погранслужбы.

Ранее, 10 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном киевским властям городе Запорожье начались массовые облавы на мужчин с целью принудительной мобилизации. Он отметил, что сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) останавливают в час пик маршрутки и вытаскивают из них всех мужчин.

До этого, 6 января, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. Однако, по словам депутата Егора Чернева, по категории находящихся за рубежом украинцев «больше вопросов пока, чем ответов».

3 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому мобилизация будет продолжена в любом случае.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.