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Украинские власти начали массовые облавы на мужчин в Запорожье

Рогов: в подконтрольном Украине Запорожье начались облавы на мужчин
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Фото: Getty Images/Prostock-Studio
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В подконтрольном киевским властям городе Запорожье начались массовые облавы на мужчин с целью принудительной мобилизации. Об этом в среду, 10 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он объяснил, что сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) останавливают в час пик маршрутки и вытаскивают из них всех мужчин.

«<…> военкомы прибыли на отлов «мяса» для фронта в Запорожье из Галиции, чтобы отправить на убой побольше мужчин из русского Запорожья, а не своих «генетически правильных» земляков-бандеровцев», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

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25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

До этого, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. Однако 26 декабря главком украинской армии Валерий Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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