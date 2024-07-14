Население Украины к 2033 году сократится до 35 млн человек. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

«Спустя менее чем через десять лет численность населения Украины сократится и в стране будут проживать не более 35 млн. человек», — приводит ее слова 13 июля агентство «РБК-Украина».

Агентство уточнило, что, по данным на 1993 год, на Украине проживало более 51,87 млн. человек.

«Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда», — сказала эксперт.

Кроме того, она добавила, что для поддержания численности населения на уровне 30 млн. человек нужно привлекать около 300 тыс. мигрантов каждый год.

«В любом случае — вернем мы всех наших мигрантов, привлечем мигрантов из других стран — сокращение населения Украины все равно будет», — подытожила директор Института демографии.

Ранее, 9 апреля, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что отказ США от мирных переговоров с Россией может привести к исчезновению украинской нации. По его словам, нынешняя политика США означает, что еще больше украинских солдат погибнут бессмысленно, когда мощное российское летнее наступление, наконец, положит конец конфликту на условиях Москвы.

15 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с точки зрения демографии населению Украины нанесен невосполнимый урон. Он отметил, что обман западной и киевской пропаганды приводит к гибели жителей страны за чужие интересы. Он также заявил, что, если боевые действия не завершатся в скором времени, украинцы как крупный народ исчезнут с лица земли.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.