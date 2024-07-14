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В ООН предупредили о сокращении населения Украины до 15,3 млн человек к 2100 году

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Фото: TASS/picture alliance/Consolidated/Rod Lamkey - CNP
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Население Украины к 2100 году сократится до 15,3 млн человек. Об этом предупредили эксперты ООН в докладе «Перспективы населения мира 2024», опубликованном 11 июля.

Эти данные опубликованы в таблице доклада о демографии в странах мира. По данным на 2020 год, на Украине проживало более 44 млн человек.

Также отмечается, что по состоянию на 2024 год своего пика достигла численность населения 63 стран и территорий, включая Китай, Германию, Японию и Россию.

Также в ООН считают, что в 2084 году население Земли достигнет максимума в 10,3 млрд человек, а затем начнет сокращаться.

Игра на вымирание: Украина в центре демографической катастрофы
Население страны стремительно сокращается

Ранее, 13 июля, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что население Украины к 2033 году сократится до 35 млн человек.

Ранее, 9 апреля, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что отказ США от мирных переговоров с Россией может привести к исчезновению украинской нации. По его словам, еще больше украинских солдат погибнет бессмысленно, когда мощное российское летнее наступление наконец положит конец конфликту на условиях Москвы.

15 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с точки зрения демографии населению Украины нанесен невосполнимый урон. Он отметил, что обман западной и киевской пропаганды приводит к гибели жителей страны за чужие интересы. Он также заявил, что, если боевые действия не завершатся в скором времени, украинцы как крупный народ исчезнут с лица земли.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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