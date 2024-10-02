Financial Times заподозрила Трампа в снижении умственных способностей

Снижение когнитивных способностей наблюдается не только у американского лидера Джо Байдена, но и у кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа, о чем свидетельствуют его публичные выступления. Об этом 2 октября пишет газета The Financial Times (FT).

«Никто, кто пересматривал [выступления] Трампа в 2016 году и сравнивал их с сегодняшним днем, не может отрицать, что его память стала более фрагментарной, а словарный запас — скудным», — говорится в материале.

Также FT отмечает, что 81-летний Байден вышел из предвыборной гонки по причине паники внутри Демократической партии из-за его состояния здоровья, в то время как 78-летний Трамп не сталкивался с призывами отказаться от участия в выборах от республиканцев.

«Байден, вероятно, проиграл бы выборы Трампу», — пишет Financial Times, добавив, что американский лидер выглядит гораздо более хрупким, чем кандидат от республиканцев, но его записанные на бумаге идеи «не безумны».

Также издание добавило, что вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис, сменившая Байдена в президентской гонке, при этом также звучит неуверенно, когда касается экономических вопросов, но у нее нет намека на «умственную неполноценность», о которой часто говорит Трамп.

Помимо этого телеканал NBC сообщил, что предвыборный штаб Харрис выпустил новый рекламный ролик, завершающийся склейкой из трех видео.

На одном из них Дональд Трамп невнятно произносит свою речь, на другом ведущая Fox News говорит, что «бывший президент был сам не свой», а на третьем слышатся слова «он сбит с толку» на фоне фотографии кандидата от республиканцев. По информации телеканала, штаб кампании демократов впервые прибегает к подобной рекламной кампании.

Ранее, 29 сентября, Трамп допустил новый язвительный комментарий в сторону своей соперницы, усомнившись в ее умственных способностях с рождения. Бывший американский лидер заявил, что только люди, имеющие ментальные отклонения, могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой сегодня страдают все Соединенные Штаты.

21 июля Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уходить в отставку.

Байден является самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье 81-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения и беспокойства среди американцев.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.