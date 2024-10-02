Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Хабаровском крае 39 полувагонов с углем сошли с рельсов
Мир
Умер звезда сериала «Ходячие мертвецы» Келлер Форнес
Мир
Фицо исключил присутствие украинской стороны на переговорах ЕК по транзиту газа
Мир
В раду внесли законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ
Общество
С побережья Кубани вывезли более 129 тыс. т загрязненного мазутом песка
Мир
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете
Мир
Президент Чада выразил недовольство высказываниями Макрона в адрес Африки
Интернет и технологии
Росреестр не подтвердил утечку данных из ЕГРН
Мир
На Украине сообщили об избиении мужчины по рукам и ногам при мобилизации
Мир
Число погибших в результате землетрясения в китайском Тибете возросло до 126
Мир
Греческий бизнесмен оценил отказ Украины от российского газа в €100 млрд для ЕС
Мир
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки
Мир
Якорь задержанного в Финляндии танкера Eagle S нашли и подняли со дна
Общество
В Перми зарегистрировали вспышку сальмонеллеза среди клиентов пекарни
Спорт
Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче КХЛ
Мир
В Аргентине задержали второго обвиняемого по делу о гибели солиста One Direction
Мир
Российский теннисист Медведев сообщил о рождении второго ребенка
Мир
Международная федерация журналистов призвала расследовать гибель Мартемьянова
Сюжет:

Financial Times заподозрила Трампа в снижении умственных способностей

FT: снижение когнитивных способностей не обошло Трампа также, как и Байдена
0
Фото: TASS/AP/Matt Rourke
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Снижение когнитивных способностей наблюдается не только у американского лидера Джо Байдена, но и у кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа, о чем свидетельствуют его публичные выступления. Об этом 2 октября пишет газета The Financial Times (FT).

«Никто, кто пересматривал [выступления] Трампа в 2016 году и сравнивал их с сегодняшним днем, не может отрицать, что его память стала более фрагментарной, а словарный запас — скудным», — говорится в материале.

Также FT отмечает, что 81-летний Байден вышел из предвыборной гонки по причине паники внутри Демократической партии из-за его состояния здоровья, в то время как 78-летний Трамп не сталкивался с призывами отказаться от участия в выборах от республиканцев.

«Байден, вероятно, проиграл бы выборы Трампу», — пишет Financial Times, добавив, что американский лидер выглядит гораздо более хрупким, чем кандидат от республиканцев, но его записанные на бумаге идеи «не безумны».

Также издание добавило, что вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис, сменившая Байдена в президентской гонке, при этом также звучит неуверенно, когда касается экономических вопросов, но у нее нет намека на «умственную неполноценность», о которой часто говорит Трамп.

Помимо этого телеканал NBC сообщил, что предвыборный штаб Харрис выпустил новый рекламный ролик, завершающийся склейкой из трех видео.

На одном из них Дональд Трамп невнятно произносит свою речь, на другом ведущая Fox News говорит, что «бывший президент был сам не свой», а на третьем слышатся слова «он сбит с толку» на фоне фотографии кандидата от республиканцев. По информации телеканала, штаб кампании демократов впервые прибегает к подобной рекламной кампании.

Лажа со взломом: США обвиняют Иран в отправке документов Трампа демократам
Есть ли будущее у ядерной сделки в случае возвращения экс-президента в Белый дом

Ранее, 29 сентября, Трамп допустил новый язвительный комментарий в сторону своей соперницы, усомнившись в ее умственных способностях с рождения. Бывший американский лидер заявил, что только люди, имеющие ментальные отклонения, могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой сегодня страдают все Соединенные Штаты.

21 июля Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уходить в отставку.

Байден является самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье 81-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения и беспокойства среди американцев.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025