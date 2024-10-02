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Два человека погибли и трое ранены при обстреле Херсонской области ВСУ

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Фото: t.me/SALDO_VGA
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Два человека погибли, еще три получили ранения при обстреле Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 2 октября, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В прошедшие сутки украинские террористические формирования обстреляли Алешки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Архангельскую Слободу, Васильевку, Волынское, Дудчино, Каиры, Любимовку, Малокаховку, Новокаменку, Федоровку», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, ВСУ применили более 40 артиллерийский снарядов и монометных мин для удара по гражданским объектам Херсонской области. В результате украинской атаки погиб 15-летний подросток и мирный житель, а также пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, была повреждена Каховская центральная районная больница (ЦРБ), добавил губернатор.

Сальдо выразил соболезнования родным и близких погибших.

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Ранее, 23 сентября, в Херсонской области главный врач больницы города Алешки Владимир Харлан и его водитель были ранены в результате теракта, совершенного ВСУ. Жена медицинского работника погибла. Украинская армия целенаправленно следила с дрона за белой медицинской «Нивой», на которой передвигался доктор с женой.

Ранее, 18 августа, Сальдо обратил внимание, что ВСУ не в силах нанести поражение российским военным, поэтому они перешли к тактике террористов и атакуют мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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