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Первый пуск ракеты «Союз-5» перенесен на 2026 год

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российская перспективная ракета «Союз-5» будет впервые запущена не в 2025 году, как планировалось ранее, а в 2026-м. Об этом 2 октября сообщил журналистам заместитель гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиль Ахметов.

«Союз-5» находится на стадии разработки. <…> Совершить первый пуск предполагается в 2026 году», — сказал Ахметов.

Он добавил, что до конца 2024 года должны быть выполнены еще пять пусков ракет-носителей «Союз», их осуществят на космодромах Плесецк, Байконур и Восточный.

«Союз-5» — новая ракета среднего класса, которая будет способна выводить на низкую круговую орбиту до 17 т полезной нагрузки. Старты этого космического аппарата будут выполняться с площадки Байконура, которую раньше использовали для запусков ракет «Зенит». Работы ведутся в рамках совместного с Казахстаном проекта под названием «Байтерек»: Россия конструирует ракеты, а Казахстан модернизирует стартовый комплекс.

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Ранее, в августе 2023 года, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на АО РКЦ «Прогресс» в Самаре доложили, что первый пуск «Союза-5» запланирован на 24 декабря 2025 года, а создание ракеты-носителя планируется завершить к 25 ноября 2025 года. Кроме того, к августу того же года планировалось закончить монтаж оборудования для пуска на Байконуре.

В ноябре 2023 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал «Известиям», что госкорпорация тесно сотрудничает с Казахстаном по проекту «Байтерек».

Позже, 12 апреля 2024 года, правительство РФ утвердило соглашение с Казахстаном о начале летных испытаний космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» с ракетой-носителем «Союз-5» в 2025 году. Кроме того, из распоряжения правительства следовало, что до 2027 года необходимо выполнить как минимум три пуска «Союза-5» с этого КРК.

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