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Борисов сообщил о продолжении подготовки полетов с космодрома Восточный

Глава «Роскосмоса» Борисов: Восточный пока что готовят к пилотируемым полетам
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Возможность осуществления пилотируемых полетов с космодрома Восточный пока что находится в процессе реализации, в данный момент их осуществляют с Байконура. Об этом 9 ноября заявил «Известиям» гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«С Байконура начиналась вся мировая космонавтика. Мы, конечно же, заинтересованы в продолжении. [У него] уникальное географическое положение. Сегодня пилотируемые полеты осуществляются только пока с Байконура. Мы еще не реализовали возможность осуществления полетов с Восточного», — рассказал он корреспонденту «Известий».

По словам Борисова, «Роскосмос» сотрудничает и находится в тесном контакте с коллегами из Казахстана. В частности, с ними госкорпорацию связывает проект «Байтерек».

Помимо этого, недавно был получен запрос на разработку для Казахстана спутника связи, также обсуждается запуск на орбиту казахстанского космонавта, добавил глава «Роскосмоса».

При этом он отметил, что космодромы Восточный и Плесецк также востребованы для реализации российской космической программы.

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Ранее, 7 ноября, заместитель генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что проект перспективной российской орбитальной станции (РОС) подразумевает ее работу на орбите до 50 лет для отработки длительных межпланетных полетов. Указанный срок закладывается в целях отработки длительных межпланетных полетов на следующих космических кораблях, уточнил Соловьев.

5 ноября генеральный директор входящего в структуру «Роскосмоса» Центра Келдыша Владимир Кошлаков заявил о разработке российскими специалистами проекта по изучению межзвездного пространства и полету космического аппарата за пределы Солнечной системы. Он заверил, что аппарат будет оснащен самым мощным в мире плазменным двигателем. Установка будет способна работать на протяжении многих лет, добавил он.

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