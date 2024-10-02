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Победителям ArtMasters вручили в Москве сертификаты на общую сумму 30 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Победителям пятого чемпионата творческих компетенций ArtMasters на торжественной церемонии в Москве 1 октября вручили сертификаты на общую сумму 30 млн рублей. Средства они могут потратить на образование, покупку профессионального оборудования или на свой проект.

На торжественной церемонии в Большом театре конкурсанты со всей России встретились с признанными мастерами. Приветственное слово президента РФ Владимира Путина участникам чемпионата передал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Сегодня невозможно представить ни одной громкой премьеры — ни в кино, ни в театре — где в титрах вы не увидите участников, финалистов, победителей творческой команды ArtMasters. Практически все масштабные творческие проекты в стране происходят с участием этой замечательной, молодой, но очень талантливой творческой команды», — сказал со сцены Кириенко.

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27 сентября Кириенко рассказал о профессиональных успехах выпускников ArtMasters. Он отметил, что выпускники участвуют в кинопремьерах, новых спектаклях, культурных и творческих событиях.

Финальный этап соревнований стартовал в столице 29 августа. Участники провели защиту индивидуальных проектов в 10 знаковых локациях столицы.

Одним из представлений был показ оперного перформанса «Царство Будущего. Драгоценная россыпь» по мотивам «Синей птицы» Мориса Метерлинка, который стал коллаборацией трех финалистов.

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