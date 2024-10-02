Победителям ArtMasters вручили в Москве сертификаты на общую сумму 30 млн рублей
Победителям пятого чемпионата творческих компетенций ArtMasters на торжественной церемонии в Москве 1 октября вручили сертификаты на общую сумму 30 млн рублей. Средства они могут потратить на образование, покупку профессионального оборудования или на свой проект.
На торжественной церемонии в Большом театре конкурсанты со всей России встретились с признанными мастерами. Приветственное слово президента РФ Владимира Путина участникам чемпионата передал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«Сегодня невозможно представить ни одной громкой премьеры — ни в кино, ни в театре — где в титрах вы не увидите участников, финалистов, победителей творческой команды ArtMasters. Практически все масштабные творческие проекты в стране происходят с участием этой замечательной, молодой, но очень талантливой творческой команды», — сказал со сцены Кириенко.
27 сентября Кириенко рассказал о профессиональных успехах выпускников ArtMasters. Он отметил, что выпускники участвуют в кинопремьерах, новых спектаклях, культурных и творческих событиях.
Финальный этап соревнований стартовал в столице 29 августа. Участники провели защиту индивидуальных проектов в 10 знаковых локациях столицы.
Одним из представлений был показ оперного перформанса «Царство Будущего. Драгоценная россыпь» по мотивам «Синей птицы» Мориса Метерлинка, который стал коллаборацией трех финалистов.