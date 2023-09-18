На арене — картинка: чем запомнился II Международный цирковой фестиваль

В Санкт-Петербурге 17 сентября завершился II Международный фестиваль циркового искусства «Без границ». Золото разделили артисты из России и Китая. Фестиваль объединил лучших представителей индустрии под куполом старейшего цирка России. Четыре дня незабываемых представлений. 200 артистов мирового уровня из 20 стран . Несколько многотонных фур с декорациями и оборудованием. «Известия» оценили международный форум и уровень участников.

Альтернатива Монте-Карло

Фестиваль в Санкт-Петербурге появился в прошлом году , когда против России Запад ввел свои многочисленные санкции. Но наших артистов этим не смутить. «Росгосцирк» и Министерство культуры решили организовать альтернативу известного фестиваля в Монте-Карло.

Фото: пресс-служба «Росгосцирка»

— Отказ от участия артистов из России со стороны организаторов фестиваля в Монте-Карло стал для нашего циркового искусства точкой роста и источником новых возможностей, — сказал член международного жюри Гия Эрадзе. — То, что зрители увидели на манеже цирка Чинизелли на Фонтанке, — не просто парад-алле, это синтез лучших достижений мирового циркового искусства.

Фестиваль представлен географическим разнообразием. В Питер прибыли представители Эфиопии, Гватемалы, Японии, Мексики, Китая, Боливии, Италии, Испании, Германии и даже Австралии.

— Для артиста цирка фестиваль — это экзамен, который он выдерживает не один раз в году, а готовится к нему всю свою жизнь, — считает генеральный директор компании «Росгосцирк» Сергей Беляков. — Выступить на таком событии очень значимо и престижно. Мы гордимся, что под куполом Цирка на Фонтанке нам удалось собрать настоящее созвездие всех ведущих артистов российского и мирового цирка.

Генеральный директор компании «Росгосцирк» Сергей Беляков (второй слева), директор и художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Гия Эрадзе и участницы балета продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фестивалю всего два года, но он уже входит в тройку главных цирковых событий в мире, по мнению гендиректора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного. Многие специалисты, приехавшие из-за рубежа в Санкт-Петербург, называют его лучшим. А космонавты Сергей Прокопьев и Константин Борисов, приветствовавшие фестиваль с борта МКС , находят, что у российского цирка и космоса есть нечто общее, а именно — неоспоримое лидерство в мире. «Нам есть чем гордиться и есть что показать мировой публике. А еще космос и цирк не имеют границ», — сказал Сергей Прокопьев.

— Фестиваль в России уже приобрел высокий международный статус, — рассказал «Известиям» гимнаст на ремнях Дмитрий Ефремкин. — Но цирковое сообщество находится вне политики. Мы стали заложниками ситуации, как спортсмены с Олимпиадой. Артисты ждут, когда всё плохое закончится, они будут, как и прежде, ездить по миру и участвовать в том же фестивале в Монте-Карло. Там ждут русских артистов, белорусских. Но по неким высоким политическим установкам организаторы не могут отправлять приглашение нам .

Номер «Анна» в исполнении гимнастов на ремнях Елены Мизениной и Дмитрия Ефремкина Фото: пресс-служба «Росгосцирка»

Пока организаторы Монте-Карло избегают проблем, наши артисты демонстрируют высокий класс подготовки питерским зрителям. По мнению воздушной гимнастки Елены Мизениной, российские артисты составляют реально высокую конкуренцию остальным, чтобы от них отказываться фестивалям. Поэтому они ждут, когда мы к ним приедем. Самые сильные номера — Россия и Китай.

Мировые рекорды на-гора

Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина представили один из самых романтичных номеров — «Анна». В основу постановки Евгений Шевцов заложил сюжет романа Льва Толстого «Анна Каренина». Артисты представляют на фестивале «Российскую государственную цирковую компанию» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе». Как признались гимнасты «Известиям», каждый трюк в их номере — это мировой рекорд по сложности исполнения. Каждый трюк — смертельный , придуманный ребятами. По их словам, хотя никто об этом не говорит, но гимнастическое сообщество знает авторство каждого элемента. Впечатляют и костюмы. Их для номера сделала художница Надежда Русс.

Фото: пресс-служба Росгосцирка

По словам организаторов, на репетиции и тренировки шоу ушло более полугода. Главные режиссеры фестиваля — заслуженные артисты России Гия Эрадзе и Елена Петрикова. Специально для этого события было создано более 150 костюмов . Сразили номером с переодеванием и мировым рекордом акробаты на подкидных досках из Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Алексей Зарипов собрал в номер только девушек. Уникальность его заключается в смелости акробаток. Впервые Нелли Ауди исполнила двойное сальто вперед согнувшись, с поворотом на 180 градусов, на одной ходуле. Этот трюк тоже мировой рекорд. И если бы в труппе не появилась такая девушка, как Нелли Ауди, его могло бы и не случиться.

— Когда ноги связаны, на ходуле стоять трудно, не то что прыгать, — признается гимнастка. — Тут надо равновесие удержать, да еще и ходуля весит 10 кг.

В прошлом она спортивная гимнастика. Трюк готовила два месяца, хотя его даже в мужском исполнении обычно репетируют год. И делают сальто назад на одной ходуле, а Нелли Ауди — вперед с переворотом. В этом и уникальность.

Цирковой номер «Подкидные доски» под руководством Алексея Зарипова Фото: пресс-служба «Росгосцирка»

Как говорят артисты, самое страшное для них — расслабиться. Если потерял рабочий настрой, то можно совершить ошибку, которая будет стоить жизни. Все собраны и сконцентрированы на исполнении сложнейших номеров.

А акробаты из Кыргызстана Нурсултан и Махмудбек Суанбековы заставили вздрогнуть зрителей трюками, выполненными на «Колесе смелости», как называют это сооружение, похожее на огромную переворачивающуюся восьмерку. Гимнасты, раскручивая ее, запускают каждый свое малое колесо. Двойные обороты придают установке инерционную скорость. Братья даже прыгают через скакалку и бегут, как белке на колесе, — только в черных колпаках, с закрытыми глазами.

Акробаты из Кыргызстана Нурсултан и Махмудбек Суанбековы на «Колесе смелости» Фото: пресс-служба «Росгосцирка»

— Этот номер поставила нам мама, мы из цирковой семьи, — говорит Нурсултан.

Махмудбек Суанбеков признался, что на гастролях в Перми упал с 10-метровой высоты аттракциона. Несколько месяцев восстанавливался после множественных переломов. Но с «Колесом смерти» не расстался.

Толстые тигры и грустный слон

Из Италии в Питер привезли слона. Дрессировщица Майли Монни работает в номере вместе с маленькими детьми. Слониху Мару даже зовут русским именем — Маруся. А недавно с животным случилась депрессия. Майли не знала, как вывести слониху из уныния. И тогда на помощь пришли дети. Они предложили маме купить для Маруси собаку. Большой алабай вернул слониху к жизни. Теперь у них не просто дружба, а любовь. Так поднять настроение Маруси могут только сахар и сухари из белого хлеба.

Цирковой номер «Дрессированные слоны» под руководством Майли Монни Фото: пресс-служба «Росгосцирка»

А из Гватемалы привезли десяток хищников. Дрессированные тигры и львы под руководством Карлоса Брешиани стали любимцами зрителей. Больше других им запомнилась тигрица Маня. В ошейнике из страз она вальяжно ходила по барьеру манежа. И страховка в виде поводка в руках дрессировщика вполне внушала доверие. Ведь если тигры Запашного в среднем весят от 150 кг, то Маня у Карлоса — не меньше 4 ц.

— А потом зоозащитники говорят, что тиграм в цирке не докладывают мяса, — шутил гендиректор московского цирка.

«Известия» поинтересовались у Карлоса Брешиани, чем он кормит свою кошечку, что она больше похожа на огромную полосатую корги.

— Курица, говядина, — говорит дрессировщик. — Да вы не думайте, она не перекормлена. У нее просто такая генетика. Если один тигренок с рождения ест мало, то она всегда была с хорошим аппетитом.

Семь лет назад Карлос впервые приехал в Россию и теперь уже неплохо говорит по-русски.

— Я уже объехал 100 городов. У вас очень красивые девушки, только жене моей не говорите. Она из Чили, — просит он.

Цирковой номер «Дрессированные тигры» под руководством Карлоса Брешиани Фото: пресс-служба «Росгосцирка»

Цирк — самое честное искусство. Чтобы показать зрелищный номер, нужны годы тренировок. Как рассказали девочки из Китайской национальной акробатической группы, свой номер «Групповое диаболо» они репетируют 20 лет. При этом старшей из циркачек лишь 28 лет. Девочки учились вместе еще в спортивной школе.

Среди участников фестиваля были циркачи из Донецка. Игорь и Александра Петровы — акробаты на роликах. Артист еще недавно был на передовой в зоне СВО. Он добровольцем пошел защищать родную землю. А ровно месяц назад получил приказ командира — вернуться в цирк.

— У нас в Донецке много артистов, заслуживающих внимания, только сейчас они кто где, — рассказал «Известиям» Игорь Петров. — Сейчас цирк наш не работает, это небезопасно. Да и никто не будет рисковать жизнями артистов и зрителей — желающих устроить провокацию очень много. Только сейчас мы начали гастролировать по России.

Акробаты на роликах Александра и Игорь Петровы Фото: пресс-служба «Росгосцирка»

А в акробаты Игорь Петров попал с крыши. Он раньше интернет и кабельное телевидение проводил. Его супруга до роликов руководила церковным хором. Александра по образованию дирижер. Но с 2012 года по рекомендации родственницы начинающие роллеры с улицы попали в Донецкий цирк. Благодаря цирку они и поженились.

А в 2022 году Игорь Петров пошел добровольцем в ополчение. На передовой он был рядовым в пехоте. «Я был штурмовиком, бежал впереди планеты всей », — говорит акробат. Артист не хочет говорить о боях, ему очень сложно даются фронтовые воспоминания. Но он верит, как только врага отгонят подальше от Донецка, зрители сразу соберутся на представления в цирк.

Россия и Китай — первые в цирке

Для артистов из Донбасса приехать в Россию на международный фестиваль — поистине грандиозное событие. Своим участием они доказали, что цирковое искусство в новых регионах развивается и готово бороться за лидерство. Директор Донецкого государственного цирка Юрий Кукузенко признается: «Сегодняшний фестиваль — это больше чем искусство, это цирк, помощь и дружба без границ! Донецкий цирк не выжил бы без помощи, и первым эту руку помощи протянули именно коллеги из России».

«Групповое диаболо» в исполнении Китайской национальной группы Фото: пресс-служба «Росгосцирка»

Ну а победа досталась двум российским коллективам и Китайской национальной акробатической группе. Золото увезут девушки из «Группового диаболо». А в России приз получили «Подкидные доски» под руководством Алексея Зарипова и гимнасты на ремнях «Анна» Елена Мизенина и Дмитрий Ефремкин. Серебро получили гимнасты на ремнях Moments of Love из Вьетнама, жонглер из Белоруссии Илья Иванцов и групповые ремни «Коронация» под руководством Владислава Дулича. Бронзой отмечены акробаты на мачте «Хассак» под руководством Адлета Тиканова (Казахстан), «Колесо смелости» братьев Суанбековых (Кыргызстан), эквилибр Красимир Васов (Болгария) и акробатическая дорожка «Флаги мира» под руководством Андрея Демьяненко.