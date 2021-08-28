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«Многие не помнят, что Никулин снимался у Тарковского»

Президент фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев — о секрете долголетия киносмотра, кинокарьере Юрия Никулина, своем военном детстве и деньгах Голливуда
Фото: Геннадий Авраменко
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«Многие не помнят, что Никулин снимался у Тарковского»
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2021-08-27 20:32:10
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Работать в кино, служить кино — это для меня главное, говорит Армен Медведев. Президент фестиваля «Окно в Европу» отметил, что снимать новые фильмы про войну необходимо, но к этой особой теме нужен особый подход. Заслуженный деятель искусств напомнил о драматическом прошлом Юрия Никулина, а также подчеркнул, что государство должно помогать кино. Обо всем этом «Известия» поговорили с Арменом Медведевым 27 августа — в день открытия XXIX фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге.

«Наш фестиваль похож на Берлинале»

— Фестиваль «Окно в Европу» — уже 29-й по счету. Он родился в 1993 году. Непростое время для страны.

— Ну а сейчас, вы думаете, простое время? У нас всё время какие-то сложности и преодоления. «Окно в Европу» зарождалось изначально не как фестиваль, а как кинорынок. Была надежда на европейских коллег. Мы действовали как-то неосознанно. Потом идея с кинорынком отпала и смотр стал развиваться как фестиваль.

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— За это время он прошел довольно сложный путь. Как он эволюционировал, в чем набрал силу?

— То, что мы держимся, — это потому, что у «Окна в Европу» — неразрывная связь с Выборгом. Любовь у города и фестиваля — взаимная. В общем-то, наш фестиваль — он такой единственный среди очень немногих в России фестивалей городского типа. Что я имею в виду: именно жители Выборга — наши постоянные зрители. При всем уважении к «Кинотавру» — там другая аудитория, на киносеансы ходят большей частью приезжие и кинематографисты. Если честно, то эти городские черты делают «Окно в Европу» похожим на Берлинский фестиваль. Потому что Канны — тоже курортное мероприятие с приезжей публикой. У нас фестиваль самобытный. Именно эту форму мы искали и развивали.

За три десятка лет фестиваль действительно эволюционировал. Мы пытаемся сотрудничать со всеми культурными учреждениями Выборга. У нас была тесная связь с городским драматическим театром, который всегда наш фестиваль привечал и поддерживал, и очень жалею, что в этом году мы не воспользовались возможностью отметить его 40-летие. Но мы всё равно его очень любим. Вот в чем своеобразие Выборга. Связи фестиваля с городом только крепнут.

— А город финансово поддерживает фестиваль?

— Конечно! Город выделяет деньги — например, на фестивальные призы. Главным образом город информирует о наших мероприятиях. Вы посмотрите: любая точка в Выборге сообщает о присутствии нового кино. И мы чувствуем, что людям оно интересно. Вот в этом сила нашего фестиваля.

Многие не помнят
Армен Медведев на фестивале «Окно в Европу»

Армен Медведев на фестивале «Окно в Европу»

Фото: из личного архива

— С какими сложностями столкнулся фестиваль в этом году?

Сложности, конечно, были — например, с составлением программы, потому что пандемия коронавируса отразилась и на кинопроизводстве. Но в итоге программу мы собрали. Она получилась довольно разнообразная. В конкурсе есть неожиданные картины, много дебютантов — учеников достойных мастеров. Посмотрим, оценим.

«Почувствовать дух войны»

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— «Окно в Европу» уделяет особое внимание юбилеям кумиров и устраивает ретроспективы их фильмов. В этом году лицом фестиваля стал Юрий Никулин. Почему?

Лица кумиров на плакате фестиваля — это обретение последнего времени. Хотя и раньше мы отмечали знаменательные даты коллег. Помню юбилеи Станислава Ростоцкого, армянского режиссера Фрунзе Довлатяна, посвящения Василию Шукшину и Людмиле Гурченко. На фестивале всегда присутствовал элемент уважения к истории собственного кино.

А имя народного артиста СССР Юрия Никулина появилось не сразу. Идея родилась на последнем этапе, когда выяснилось, что не нашлось достойной картины для закрытия фестиваля. Мы решили, что в этой ситуации нас выручит классика. Так что «Окно в Европу» завершит фильм Алексея Германа «Двадцать дней без войны», главную роль в котором исполнил Юрий Никулин. Образ фронтового корреспондента Лопатина, по-моему, неплохо смотрится на плакате. В декабре этого года — 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича.

Кстати, Юрий Никулин связан с этой землей. В годы Великой Отечественной он воевал неподалеку от Выборга.

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— Вспоминать звезд советского кинематографа, ветеранов войны важно еще и в воспитательных целях. Чтобы помнили?

— Безусловно, это подразумевается. Но это нужно не только для молодого поколения. И для стариков, которые любят кино, тоже.

— В фильме «Двадцать дней без войны» Юрий Никулин сыграл нетипичного для себя героя. Говорят, чиновники от кино не давали Герману снимать Никулина. Это так?

— Это сильно раздутая история. Помню, Никулин по телевизору рассказывал Сергею Бондарчуку о том, как снимали фильм. Так что всё там было нормально. Я был знаком с Юрием Владимировичем. Он замечательный артист и редкий человек. Да, роль в военной драме Германа кому-то кажется нетипичной для него. Но многие не помнят, что Никулин снимался и у Андрея Тарковского в «Андрее Рублеве», и у Константина Воинова сыграл драматическую роль в «Молодо-зелено». Народный артист СССР не только мог смешить. Но другую сторону его творческой биографии люди мало знают.

Многие не помнят
Кадр из фильма «Андрей Рублев»

Кадр из фильма «Андрей Рублев»

Фото: Мосфильм

— Чего не хватает современным фильмам о войне, которые в последнее время стали активно появляться?

Не хватает режиссерского опыта, серьезного творческого подхода к теме. Понимаете, тема войны — особая. Надо ее пережить. Я помню, когда запрещали фильм Александра Алова и Владимира Наумова «Мир входящему». Аргументом министра культуры Екатерины Фурцевой было то, что шинели в кадре какие-то рваные и дурно пахнут. Тогда Александр Александрович Алов сказал в ответ на ее замечание: «Екатерина Алексеевна, вы шинель видели с трибуны мавзолея, а я четыре года ее проносил. Знаю, чем она пахнет и какая она рваная». Почувствовать дух войны, тяжесть той шинели солдатской — вот то, чего не хватает в нынешних фильмах о войне.

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— Есть мнение, что фильмы о войне могли снимать только те, кто на ней был. А остальным не дано и не стоит пытаться. Вы разделяете эту точку зрения?

— Нет. Ну а где их взять, тех, кто воевал? Они почти все померли уже. А тем, кто жив, возраст не позволяет работать.

— Вообще стоит поднимать тему Великой Отечественной войны?

— Стоит. Фильмы о войне необходимы. Ну а как можно не поднимать эту тему, если 9 Мая — национальный праздник? Есть люди, кто еще помнит войну. Такие, как я, дети фронтовиков.

Мне было три года, когда началась война. Остались какие-то отрывочные впечатления. Наша семья не поехала в эвакуацию, и в эти тяжелые годы мы с мамой были в Москве. А мужчины все воевали. Отец у меня погиб. Дядя вернулся инвалидом с перебитой правой рукой. Помню, как возвращались мужчины с фронта, как плакали женщины. Для меня это очень личное.

— У вас много разных наград. Какая из них самая дорогая?

— Ну, не знаю. Награда Берлинского фестиваля дорога мне. А еще я горжусь орденом Почета, который мне вручили в Армении. Это моя вторая родина, которую я очень люблю. Но, честно говоря, самыми ценными наградами я считаю мамины медали «За доблестный труд», которые она получила, работая во время войны на заводе.

Многие не помнят
Кадр из фильма «Двадцать дней без войны»

Кадр из фильма «Двадцать дней без войны»

Фото: Ленфильм

— На каком заводе ваша мама работала?

— Военный завод находился на Миусской площади. Он производил до войны пожарные машины, а потом — «катюши». Мама бросила институт, потому что не хотела оставлять меня, отрываться от родителей и уезжать в эвакуацию. Поэтому выбрала работу на заводе.

«Себе в заслугу не ставлю ничего»

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— Молодые коллеги вас больше радуют или разочаровывают? Видите ли вы в них надежду отечественного кинематографа?

— Ну, новое поколение, может быть, в чем-то мне незнакомо. Но я очень к ним уважительно отношусь, всегда желаю успеха. А когда ими движет желание заработать на кино — это плохо. Надо кино служить.

— То есть когда режиссеры выбирают легкий жанр, рассчитывая на коммерческий успех, — это плохо?

— Это другое. Это не значит заработать на кино. Просто они уже, как профессионалы, ищут пути к успеху, пути к зрителю. Это нормальный ход. А желание заработать — это что-то другое.

— В своих дискуссиях кинематографисты порой сходятся во мнении, что снимать надо на свои средства, как в Голливуде. А эксперименты и поиски на государственные деньги — лотерея с серьезными рисками невозврата. Не согласны?

— Нет. Не надо нас сравнивать с Голливудом. Америка — другая страна, там своя система финансирования. И, кстати, Голливуд тоже подчиняется государству и оно влияет на кино. А способы помощи у нас свои. Государство должно помогать кино.

Многие не помнят
Армен Медведев

Армен Медведев

Фото: Геннадий Авраменко

— Когда вы были руководителем Госкино, государство было ближе к культуре?

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Тогда были 1990-е годы, тяжелое время для страны. Всё было трудно, потому что денег просто не хватало, кругом развал. Но по мере возможности власть уделяла нам внимание. Борис Ельцин заботился о культуре как мог.

— Если бы вас сейчас пригласили в Министерство культуры, например консультантом, вы бы согласились?

— Нет, не согласился бы. Потому что, когда я был в Госкино, я отвечал за то, что делаю. И это меня подогревало, придавало сил, я понимал, что могу создать что-то важное и значимое. А быть консультантом ради заработка — нет. Всё, что мог, я уже сделал.

— Что вы ставите себе в заслугу?

— Себе в заслугу — ничего. Я делал свое дело и отвечал за него. А думать о заслугах или достижениях в голову не приходило.

— Вы человек скромный?

— Не очень. Ну, называли меня когда-то министром кино — это неудивительно. А раньше я был методистом лектория, потом — редактором журнала. Менялись места службы. Но оставалось главное — кинематограф. Работать в кино, служить кино — это для меня главное. А какая должность — неважно.

Справка «Известий»

Армен Медведев — киновед, продюсер, педагог, заслуженный деятель искусств РФ. Родился 28 мая 1938 года в Москве. В 1960-м окончил ВГИК. С 1964 года — директор Бюро пропаганды советского киноискусства. С 1982-го — главный редактор журнала «Искусство кино». С 1987 по 1989 год — первый зампредседателя Госкино СССР. С 1992 по 1999 год — председатель Госкино РФ. Президент фестиваля «Окно в Европу». Дважды лауреат премии «Ника», лауреат «Кинотавра». «Золотая камера» Берлинского кинофестиваля (1999). Продюсер картины «Хрусталев, машину!»

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