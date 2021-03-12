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Фокус внимания: в Генпрокуратуру пожаловались на назначение главы Росгосцирка

Общественники просят отменить итоги конкурса на должность гендиректора предприятия
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Фокус внимания: в Генпрокуратуру пожаловались на назначение главы Росгосцирка
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2021-03-11 19:13:48
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Общественники попросили Генпрокуратуру обязать Минкультуры провести повторный конкурс по выбору гендиректора Росгосцирка. Процедуру провели с нарушениями, утверждает межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов». «Известия» ознакомились с письмом. Минкультуры настаивает на законности конкурса, а сам кандидат — Сергей Беляков — отрицает претензии общественников.

Обозначили претензии

«Творческое объединение цирковых коллективов» направило в Генпрокуратуру письмо с просьбой аннулировать итоги проведенного в феврале 2021 года конкурса по назначению гендиректора Росгосцирка. С документом ознакомились «Известия». То, что заявление было отправлено, изданию подтвердила вице-президент организации Виктория Ваганова. В Генеральной прокуратуре сказали «Известиям», что письмо поступило в конце февраля.

Объединение требует «внести представление Министерству культуры России о признании конкурса на замещение должности генерального директора ФКП «Росгосцирк» незаконным и обязать провести процедуру в соответствии с постановлением правительства», указано в заявлении.

Фокус внимания
рогосцирк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По действующим правилам, глава Росгосцирка определяется по итогам конкурса, который проводится комиссией на базе Минкультуры. В рамках отбора соискатели представляют презентации стратегий для компании. Выигрывает тот, чью программу комиссия признает лучшей.

В числе доводов в пользу повторного проведения конкурса заявители указали, что в стратегии победившего Сергея Белякова есть заимствования из программы предприятия, разработанной в 2018 году.

Также он является учредителем нескольких компаний, в том числе «Цирк морских животных», «Океанариум Аквамарин» и «Страна Дельфиния», что «не соответствует требованиям закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», указано в письме. «Руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица… заниматься предпринимательской деятельностью», процитировали норму авторы обращения.

В базе СПАРК Сергей Беляков действительно указан совладельцем перечисленных компаний.

Также общественники указали, что в 2019 году Дорогомиловский районный суд Москвы признал недействительными два диплома о высшем образовании нового главы Росгосцирка. Речь о дипломах Красноярского коммерческого института (впоследствии вошел в состав Сибирского федерального университета) и Уральской академии государственной службы (была преобразована в Уральский институт управления РАНХиГС). В обеих организациях «Известиям» сообщили, что не могут предоставить информацию, содержащую персональные данные обучавшегося, без его согласия. В пресс-службе Дорогомиловского суда газете подтвердили, что ответчиком в процессе выступал Беляков Сергей Григорьевич.

Фокус внимания
Сцена из спектакля братьев Запашных «Эпицентр мира» в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Большой Московский цирк открывает новый сезон благотворительным спектаклем для медицинских работников, боровшихся с коронавирусной инфекцией
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

О решении суда организация уведомила Минкультуры, следует из приложенной к обращению в Генпрокуратуру копии письма в ведомство.

«Таким образом, Беляков не соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя унитарного предприятия, не мог быть допущен к участию в конкурсе и впоследствии не может быть назначен на эту должность», — резюмировали авторы письма.

Реакция на отрицание

В Минкультуры «Известиям» подтвердили получение сообщения объединения цирковых артистов, но не уточнили, поступали ли в ведомство какие-либо запросы от Генпрокуратуры.

— Учитывая полученное обращение, Минкультуры направило запросы в Рособрнадзор и образовательную организацию, где обучался Сергей Беляков, для подтверждения факта выдачи диплома, представленного им в конкурсную комиссию, — сообщили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что получили подтверждающий ответ от образовательного учреждения: Сергей Беляков по окончании обучения получил диплом специалиста. Название вуза в Минкультуры не уточнили.

Фокус внимания
министерство культуры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ведомстве отметили, что конкурс по выбору гендиректора Росгосцирка был проведен со «строгим соблюдением» всех требований закона, а для участия в нем соискатель предоставил конкурсной комиссии заверенные копии документов.

На данный момент Сергей Беляков еще не является гендиректором Росгосцирка — контракт с ним по итогам конкурса только планируется заключить, пояснили в Минкультуры. Сейчас он является и.о. гендиректора, добавил представитель министерства.

Сам Сергей Беляков сообщил «Известиям», что не знает о поданном в Генпрокуратуру заявлении, в котором общественники просят аннулировать результаты конкурса.

— Стратегию развития компании «Росгосцирк» перед конкурсом я готовил лично, поэтому не знаю, кто и что мог заимствовать. Я не смотрел других стратегий, и никто в подготовке этой стратегии не принимал участия, то есть заимствований не может быть априори, — заявил он «Известиям».

Сергей Беляков также отметил, что у него нет дипломов, о которых сказано в письме общественников. Дальнейшие вопросы он переадресовал в пресс-службу Росгосцирка. Там «Известиям» сообщили, что не располагают информацией об участии и.о. главы компании в деле о недействительных дипломах. Сергей Беляков окончил частный Ессентукский институт управления, бизнеса и права, сообщил представитель Росгосцирка, не уточнив, есть ли у него дипломы каких-либо других вузов.

Организация не получала каких-либо запросов от Генеральной прокуратуры, добавили в пресс-службе Росгосцирка.

По словам главы Ассоциации передвижных цирков Романа Коробко, Сергей Беляков прошел весь путь от артиста до руководителя и хорошо знает отрасль.

— Должность главы Росгосцирка в нашем мире называют «расстрельной». Если ты пришел и начинаешь помогать артистам, будут недовольны директора, если помогаешь директорам — недовольны прокатчики. И так далее, — прокомментировал ситуацию он.

На конкурсе в Минкультуры выступление Сергея Белякова было аргументированным и взвешенным, добавил Роман Коробко.

Справка «Известий»

Росгосцирк, или Российская государственная цирковая компания — подведомственное Минкультуры предприятие. Оно управляет более чем 40 цирками по всей стране. В 2019 году чистая прибыль предприятия составила 103,2 млн рублей, а выручка — 2,6 млрд рублей, указано в СПАРК. За год до этого выручка была на том же уровне, а чистая прибыль — 82,8 млн рублей. Данные за 2020 год в СПАРК не опубликованы.

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