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«Про Карандаша постоянно рассказывали, что он сидит»

Внучка великого клоуна Овена Румянцева — о бесстрашии, любви к животным, скромности и продолжении династии
Фото: РИА Новости/Лев Великжанин
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«Про Карандаша постоянно рассказывали, что он сидит»
2021-12-09 13:38:57">
2021-12-09 13:38:57
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Если в город приезжал Карандаш, нужно было вызывать конную милицию. А если не мог сесть самолет, на котором артист летел к зрителям, десятки машин дальнобойщиков выстраивались вдоль посадочной полосы и освещали ее, чтобы летчики сумели приземлиться. Об этом «Известиям» рассказала внучка Михаила Румянцева Овена. 10 декабря исполняется 120 лет со дня рождения народного артиста СССР. О неизвестном Карандаше, его походе пешком в Сибирь, сорванном из-за репетиции сватовстве и многом другом — в интервью Овены Румянцевой.

Маска на всю жизнь

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— Михаил Николаевич родился при царе, жил при Ленине, пережил революцию и Великую Отечественную войну. Как он вспоминал свою бурную жизнь?

— Дед более 50 лет провел на арене. Его маска была очень долговременная. И закономерно, что ушел он практически с концом СССР — умер в 1983 году и пережил всю советскую эпоху.

Клоунов очень много. Есть артисты, которые просто заполняют паузы, кто-то более смешной, то-то не очень, но только единицы действительно становятся популярными. Потому, что маска этого клоуна точно выразила время. Карандаш не делал политические репризы. Однако представьте себе: 1937 год. Ему в голову пришла идея — выезжать на арену в тележке, запряженной собаками. Впереди них в закрепленной клетке сидела кошка. И собаки рвались, чтобы схватить ее. Сделать этого не получалось, но тележка двигалась. Почему-то это было безумно смешно.

— Это была аллегория?

— Да. Сейчас нам всё понятно: одни сидят в клетке, другие рвутся, чтобы их растерзать, а тележка хозяина тем временем движется. Время точно выражается.

А в эпоху стахановских побед Карандаш выходил на манеж, раскланивался, показывал тарелку, молоток. Просил зрителей их потрогать. Потом под барабанный бой — бах! — разбивал тарелку. И всё. Раскланивался и уходил. Начинался дикий смех в зале.

Про Карандаша
Овена Румянцева

Овена Румянцева

Фото: из личного архива Овены Румянцевой

— Про себя Карандаш говорил, что, как только выходит на манеж, тут же люди начинали смеяться и аплодировать.

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— Всё верно. До 1950-х годов у него для работы был только черный костюм. Кто бы ему что ни говорил, может, добавим цвета, он отвечал: «Нет». И находил двести пятьдесят миллионов объяснений, почему это не подойдет. Потом пришел Хрущев, и вдруг дед заказал себе зеленый костюм, лиловый. Если бы его спросили — почему сейчас, он бы вряд ли это связал с тем, что власть поменялась и черный цвет больше не выражает время. Просто так чувствовал.

Чем отличается артист цирка от актера театра? Второму на сцене помогает Шекспир или Пушкин. Есть текст, который точно передает время. У клоуна этого нет совсем, только фразы, которые сам придумал. И к зрителю он должен так выйти, чтобы сию секунду всем вдруг стало смешно.

— Почему у Карандаша зачастую не было никакой рекламы, но толпы у цирков стояли?

— Мне рассказывал Юрий Владимирович Никулин — если в город приезжал Карандаш, нужно было вызывать конную милицию. Более того, дедушка просто терпеть не мог, чтобы была какая-то реклама. Он хотел, чтобы люди просто друг другу говорили, что в городе Карандаш.

Помню, бабуля рассказывала замечательную историю, которая на меня в детстве произвела огромное впечатление. Не помню в какой город, но куда-то дед летел на выступления. Началась пурга, самолет не мог приземлиться. Об этом узнали дальнобойщики. Шоферы передали друг другу, что Карандаш не может сесть. Затем они приехали в аэропорт. Десятки машин встали вдоль посадочной полосы и осветили ее, чтобы самолет Карандаша мог приземлиться. Никто не давал команду, просто люди хотели его видеть.

Это была обратная связь между клоуном и зрителем, потому что артист был современен. А с уходом эпохи, в 1983 году деда очень быстро не станет: он простудится, подхватит воспаление легких и всё. Хотя за две недели до смерти он еще работал. А спустя какое-то время закончилась и страна.

Сватовство клоуна

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— А каким Михаил Румянцев был вне манежа?

— Как бы мне ни хотелось сказать, что он был потрясающий семьянин, это не так. Его жизнь проходила в искусстве. С утра он уезжал в цирк, мастерил там себе реквизит (по первому образованию он художник). Для знаменитого номера «Случай в парке» он сам сделал скульптуру Венеры. В день у него могло быть по два выступления. И после них, к ужасу партнеров и учеников, он обязательно хотел подробно разобрать, что получилось, что нет. Пятиминутки затягивались на два, три часа. Жизнь деда была полностью поглощена цирком.

Вот показательный пример. Задолго до бабули у деда был роман с девушкой. Как-то он пришел делать ей предложение, и в разгар сватовства у него в кармане зазвонил будильник. Девушка спросила: «Это что?» — «У меня репетиция. Не могу опаздывать».

— Сватовство сорвалось?

— Да. Девушка решила, что ей такого не надо. А дед долго потом ждал встречи с моей бабулей. Уж как ему удалось уговорить ее, может быть, на тот раз не взял будильник (смеется). Благодаря такту бабули и ее пониманию, она смирилась, что для дедушки она всегда будет второй после работы. Причем с огромным отрывом.

Про Карандаша
Клоун Карандаш

Клоун Карандаш (Михаил Николаевич Румянцев)

Фото: РИА Новости/Лев Великжанин

— Кроме разницы в возрасте у них была еще разница в росте. Бабушку не смущало, что она выше?

— На эту тему мы никогда не говорили. Бабуля была одной из самых красивых девушек в Петербурге. У нее было очень много кавалеров. Но зацепил ее дед: ей с ним было очень интересно.

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— Говорят, у него был непростой характер. Это так?

Он был очень требовательным, особенно, что касается работы. Не выносил, когда человек опаздывал. Считал, что на встречу надо приходить за 15 минут до. Если он назначал время и за десять минут человека нет, он начинал уже дико нервничать. А ровно минута в минуту надевал шляпу и говорил: «Тамара, когда он придет, скажи, что у меня больше не было времени». Если бы этот человек пришел за 15 минут до, он бы несколько часов мог с ним беседовать. С ним было совсем нелегко и неудобно.

В 1950-е годы дед должен был поехать на гастроли в Италию. Импресарио сказал, что у него только одно условие: «Мне нужно, чтобы был Карандаш, потому что он сделает кассу. А остальное — любая программа, мне всё равно». Один из номеров Карандаш работал с партнером, он был «подсадкой» в зале. И вот в «Союзгосцирке» сказали: «Михаил Николаевич, поедет другой человек. Вам же всё равно, вы же — соло-клоун». Карандаш уже сказал человеку, что он поедет, и тут вдруг такое решение. «Как это, всё равно? — возмутился дед. — Поедет мой партнер. Я ему пообещал». В «Союзгосцирке» отказались пойти на его условия, тогда Карандаш решил не ехать тоже. А ведь тогда выезды за границу были подарком. Единичные случаи.

Руководство подумало, что он блефует. «Вы обязаны, вы на работе». Тут Карандаш сказал: «Извините, я 13 лет не брал отпуск. И сию секунду сажусь и пишу вам заявление, что ухожу отдыхать за все 13 лет». И написал. Характер у него был кремень. В итоге в «Союзгосцирке» нашли подход к артисту через его жену. И бабушка уговорила. Тамара Семеновна была единственной, кто мог хоть что-то сделать. «Миша, ты же понимаешь, что если ты не поедешь, не поедет никто. А для людей это шанс увидеть Рим, Флоренцию». Чиновники к тому времени согласились на его условия.

— Карандаш приносил «Союзгосцирку» большие деньги. А в вашей семье деньги водились?

Деньги в семье не водились вообще. Даже нормальную квартиру Карандаш получил, когда ему было 70. Семья долгое время жила в коммуналке. Дед никогда ничего не просил, и претензий у него не было, кроме того, чтобы было всё для дела. Его больше волновал быт и условия работы его коллег.

«Беспартийный Герой»

Редко цирковым давали народного артиста СССР, а еще и орден Ленина, звание Героя Социалистического Труда. Михаил Николаевич свои награды стал получать, когда вышел на пенсию. Он был не тщеславным?

— Нет. Да и на пенсию он не выходил. Работал до последнего дня. Героем Социалистического Труда он стал, будучи беспартийным. Это нонсенс. Думаю, что и звание ему долго не давали по той же причине. Народного СССР он получил в 68 лет. С другой стороны, недостатка в популярности и славе у него совершенно не было.

Про Карандаша
Михаил Румянцев

Народный артист СССР, знаменитый клоун Карандаш — Михаил Румянцев — выступает с речью перед выпускниками Государственного училища циркового и эстрадного искусства

Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов

— Как его не заманили в партию?

— Ему предлагали. Но он говорил, что считает себя неготовым. Он в политике не участвовал. То, что он делал, было про строй и про страну, но нельзя было точно провести параллель.

Про Карандаша постоянно рассказывали, что он сидит.

— За свои репризы?

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— Потому что в силу своего характера он периодически ссорился в «Союзгосцирке» и говорил: «Ну и хорошо, я уеду в Сибирь или еще куда-нибудь». По Москве немедленно ползли слухи, что он уже там.

Однажды бабуля пришла в ресторан с друзьями, и за соседним столом сидел человек из госбезопасности. Он рассказывал, что у него сидит Карандаш. Бабуля слушала-слушала, потом не выдержала, подошла и сказала: «Что вы рассказываете. Я его жена и прекрасно знаю, что он не сидит». — «Что значит, вы его жена? Он у меня сидит». Это было ее слово против его слова. И таких историй было множество.

— А как у Карандаша появился скотчтерьер Клякса?

В войну дед очень много провел времени во фронтовых бригадах. Работал и по стране с выступлениями. Однажды после представления к нему пришел офицер: «Знаю, что вы любите животных, отдаю вам собаку. Вы ее не бросите. Если вернусь с фронта, заберу». Он не вернулся. Собака осталась у деда.

С этой собакой была интересная история. Из-за нее дед пошел в Сибирь пешком. Бабуля из Ленинграда уехала в эвакуацию в Омск. Он хотел навестить ее. Но на последний поезд из Ленинграда его не посадили: «Собаку мы не возьмем». Дед сказал: «Она маленькая, я ее на руки возьму». — «Нет, собаку не возьмем». — «Что же делать?» Деду предложили взять ее за хвост и головой об стену. На что он возмутился: «Нет. Я могу бросить чемодан, но не собаку. Раз так, я пойду пешком». Те усмехнулись и сказали: «Ну идите». И он пошел пешком в Сибирь к бабуле.

— Далеко дошел?

До Сибири. Четыре месяца шел. Это — про характер. Иногда он развлекал кочегаров шутками, и они подбрасывали его по пути в Сибирь. Но больше дед с собакой шел пешком. Она периодически куда-то убегала от него. Голодная, может, искала еду. А как-то притащила кусок колбасы в зубах. Не съела. И они честно поделили с дедом «добычу». Собака же тоже понимает, что происходит.

Когда они добрались до Омска, дед на станции попросил, чтобы ему дали позвонить в местный цирк, и сказал: «Это Карандаш. Я добрался. Пришлите машину». Интересно, что он обморозил руки, а собака была в порядке. Дед всю дорогу отогревал ее под пальто.

Про Карандаша
Михаил Румянцев

Михаил Румянцев на прогулке, 1976 год

Фото: ТАСС/Белинский Юрий

— И за ним прислали машину?

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— Директор цирка не поверил, что это Карандаш. До него дошли слухи, что он где-то по дороге в Сибирь умер. Он сказал: «Гражданин, если вы еще раз позвоните, я сообщу куда надо, и вам разъяснят. Как вы смеете? Великий актер умер, а вы…» Но всё же директор сообщил бабуле, что к нему поступил такой звонок. Та спокойно ответила: «Это он. Добрался». Она знала, кто такой дед. Если решил, значит, дойдет.

Дедов характер унаследовала Сандрина, моя дочь. Она во многом похожа на Михаила Николаевича. Да и внешне — одно лицо, только блондинка.

— А не собирается ли Сандрина стать артисткой?

— Она играет в спектаклях в театре La Kanopé II на Атлантике в Ла-Рошель. А сейчас начинаются съемки в Париже. Роль маленькая, но у очень хорошего режиссера Седрика Клапиша — в продолжении фильма «Испанка». Пока Сандрина маленькая, 10 лет, но хлебом не корми, а дай на сцену выйти, роль сыграть.

— Значит, не прервется актерская династия?

— Думаю, что есть кому продолжать. Сандрина безумно любит комические роли, и у нее это очень хорошо получается. Ощущается драйв, так что я думаю, что гены все-таки работают (улыбается).

Справка «Известий»

Михаил Румянцев — народный артист СССР, Герой Социалистического труда, кавалер ордена Ленина. Родился 10 декабря 1901 года в Санкт-Петербурге. В 1914 году поступил в художественно-ремесленную школу им. Н. Рериха. В 1928-м появился в клоунском образе Чарли Чаплина на публике в Москве. С 1935 года работал как клоун Каран Д’Аш в Ленинграде, а через год стал артистом Цирка на Цветном бульваре. В 1942 году появился рисованный мультипликационный персонаж Карандаш. Снимался в кино. В 1987 году Цирковому училищу в Москве было присвоено имя Михаила Румянцева.

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