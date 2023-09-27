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Кириенко рассказал о профессиональных успехах выпускников «Артмастерс»

Кириенко: выпускники «Артмастерс» успешно реализуют себя в профессии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Победители национального открытого чемпионата творческих компетенций «Артмастерс» успешно реализуют себя в профессии. Об этом 26 сентября заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко перед гала-концертом «Артмастерс-2023».

«За несколько лет реализации проекта «Артмастерс» уже практически не существует ни одного значимого события в сфере культуры и искусства в нашей стране, в котором не приняли бы участие выпускники, финалисты и победители «Артмастерс», — сказал он.

Кириенко отметил, что выпускники участвуют в кинопремьерах, новых спектаклях, культурных и творческих событиях.

По его словам, для большей части участников такая активность является лишь началом реализации своего творческого потенциала.

Замруководителя администрации президента РФ подчеркнул, что в 2023 году число участников в чемпионате превысило 21 тыс. человек, которые приехали из более чем 40 стран.

«Артмастерс» — масштабные творческие соревнования профессионалов из разных направлений. Конкурс проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Минкультуры РФ, Министерства просвещения РФ и правительства Москвы.

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Финальный этап соревнований стартовал в столице 29 августа. Участники провели защиту индивидуальных проектов в 10 знаковых локациях столицы.

Одним из представлений был показ оперного перформанса «Царство Будущего. Драгоценная россыпь» по мотивам «Синей птицы» Мориса Метерлинка, который стал коллаборацией трех финалистов.

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