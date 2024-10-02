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«Сбер» со 2 октября повышает ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 п. п.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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«Сбер» со среды, 2 октября, повышает ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 п.п., до 21,9% на первичном рынке и до 21,6% — на вторичном. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Со 2 октября ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 п.п. Таким образом, минимальные ставки на «Домклик» на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном — 21,6%», — цитирует сообщение банка «РИА Новости».

Также в банке отметили, что по базовой программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» помимо повышения ставки отменена надбавка в размере одного процентного пункта при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на «Домклик» теперь 24,3%.

В «Сбере» уточнили, что эти изменения вызваны ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой.

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Ранее, 13 сентября, ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 19% годовых, что стало максимальным значением с апреля 2022 года. В регуляторе указали, что рост внутреннего спроса в стране серьезно превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг. Кроме того, в августе рост цен с поправкой на сезонность достиг 7,6% в пересчете на год.

Как пояснил «Известиям» руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист, рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) на повышение ставки отреагировал снижением — некоторые инвесторы надеялись на паузу в сентябре. В дальнейшем динамика рынка будет зависеть от поступающих макроданных, пояснил он.

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