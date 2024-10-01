КСИР предупредил Израиль о жесткой реакции в случае ответа на атаку
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.
«В ответ на мученическую смерть [лидера политбюро палестинского движения ХАМАС] Исмаила Хании, [лидера шиитского движения «Хезболла»] Сайеда Хасана Насраллы и [лидера КСИР Аббаса] Нилфорушана мы нанесли удар в самое сердце оккупированных земель», — говорится в заявлении, которое 1 октября приводит агентство Tasnim.
Уточняется, что удар наносился десятками баллистических ракет по «важным военным объектам» и целям, связанным со сферой безопасности. Атака была одобрена Высшим советом национальной безопасности Ирана и генеральным штабом страны при поддержке иранской армии и минобороны.
В то же время высокопоставленный источник в иранском правительстве заявил Reuters что верховный лидер Ирана Али Хаменеи на фоне данных событий находится в безопасном месте.
О запуске ракет со стороны Ирана незадолго до этого заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). На фоне ситуации на всей израильской территории была объявлена воздушная тревога. Затем сигнал опасности прозвучал в центральной части страны. Жителям было предписано направляться в убежища.
Ранее в этот день МИД Ирана пригрозил Израилю решительным ответом на убийство Насраллы и Нилфорушана. После этого в ряде районов Израиля закрыли пляжи и ограничили массовые собрания.
После событий 17 и 18 сентября активизировались боевые действия между Израилем и «Хезболлой». В тот период тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения.
28 сентября ЦАХАЛ ликвидировала Насраллу, обосновав это его подготовкой к началу войны с Израилем. В движении заявили о намерении продолжать достижение своих целей. Кроме того, 29 сентября МИД Ирана подтвердил ликвидацию Нилфорушана.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.