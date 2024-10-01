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Израиль сообщил о запуске ракет по стране со стороны Ирана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила во вторник, 1 октября, о запуске ракет со стороны Ирана.

«Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в направлении Израиля», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Незадолго до этого на всей израильской территории была объявлена воздушная тревога. Затем сигнал опасности прозвучал в центральной части страны. Жителям было предписано направляться в убежища в случае получения уведомлений на мобильные телефоны и срабатывания сирен поблизости.

По информации агентства Associated Press, спустя какое-то время в Тель-Авиве и в окрестностях Иерусалима прозвучали взрывы.

Опасный удар: почему убийство Насраллы ставит Иран перед сложной дилеммой
«Хезболла» не собирается капитулировать

Ранее в этот день представитель МИД Ирана Нассер Канаани пригрозил Израилю решительным ответом на убийство лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. После этого в ряде районов Израиля закрыли пляжи и ограничили массовые собрания.

После событий 17 и 18 сентября началась эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой». В тот период тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения.

28 сентября ЦАХАЛ ликвидировала Насраллу, обосновав это его подготовкой к началу войны с Израилем. Несмотря на это, в движении заявили о намерении продолжать достижение своих целей. Кроме того, 29 сентября МИД Ирана подтвердил ликвидацию Нилфорушана и пообещал ответные шаги.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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