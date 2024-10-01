Минобороны показало кадры уничтожения американской гаубицы в Курской области
Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили замаскированную позицию американской гаубицы M777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Кадры выполнения задачи во вторник, 1 октября, опубликовало Минобороны РФ.
Уточняется, что позиция противника была выявлена в лесополосе, и после анализа разведданных было принято решение поразить орудие ВСУ. В результате попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» 155-миллиметровая гаубица производства США была уничтожена вместе с боекомплектом.
В ведомстве уточнили, что контроль точности поражения гаубицы осуществлялся с беспилотников.
Ранее в этот день Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Уточняется, что объекты были выявлены подразделениями группировки войск «Север» при помощи средств воздушной разведки.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.