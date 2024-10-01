Минобороны опубликовало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Курской области
Минобороны России во вторник, 1 октября, опубликовало кадры объективного контроля уничтожения бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
Уточняется, что объекты были выявлены подразделениями группировки войск «Север» при помощи средств воздушной разведки.
«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетехнике и живой силе противника», — говорится в сообщении ведомства.
В результате действий российской армии бронетехника и живая сила ВСУ была ликвидирована.
В этот же день Минобороны показало боевую работу расчетов 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в приграничье Курской области. Удары артиллерии наносились с помощью осколочно-фугасных боеприпасов, способных поражать живую силу и бронетехнику ВСУ.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.