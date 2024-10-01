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Юрист Ремесло назвал Discord платформой для пропаганды радикализма у молодежи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Discord является платформой для пропаганды проукраинской позиции и радикальных взглядов среди российской молодежи. Об этом во вторник, 1 октября, в беседе с «Известиями» заявил юрист и общественный деятель Илья Ремесло.

Он отмечает, что Discord является соцсетью, которая не подконтрольна российским властям и законам. По его словам, радикалы «облюбовали площадку для негативного воздействия на молодежь». Ремесло подчеркнул, что сосцсетью в основном пользуются подростки-геймеры 13–14 лет и старше, чем не могли не воспользоваться на Украине.

«Другие социальные сети, они использовались в иных качествах. Никто же не говорит, что на YouTube везде сплошной экстремизм: экстремизма, там может быть 1% и меньше. Но, тем не менее, он тоже оказывает влияние какое-то, а здесь видно, что прямо массово облюбовали эту соцсеть для использования в незаконных целях, да и администрация соцсети ничего с этим не делала длительное время», — заявил юрист.

По его словам, руководство Discord не оставило выбора российским властям, так как площадка не идет на сотрудничество с государством. Он отмечет, что даже Telegram обнародовал данные террористов, а в данном случае происходит «прямое попустительство работе украинских спецслужб».

«Вообще не известно, платит Discord штрафы либо не платит. Начать нужно с того, что у Discord вообще нет представительства на территории РФ. То есть они не рассматривают нас как страну, по законам которой они должны работать», — считает Ремесло.

По мнению юриста, молодежь перестанет пользоваться площадкой после ее возможной блокировки: соцсеть продолжат использовать только профильные работники, которые не могут обойтись без нее.

«От них и ущерба никакого нет, а задача ставится предотвратить нанесение ущерба именно молодой части населения, которая вовлечена в незаконные действия. Да и с этой точки зрения, конечно, меры будут оправданны, если будут приняты», — сказал он.

Ремесло считает, что администрация Discord полностью уходит от диалога с российским правительством.

«Это означает: «Нам плевать на вас, на ваши законы, на ваши все пожелания, да, мы будем жить, как сами хотим». И, соответственно, такого, быть не может в наше время. Ни одна себя уважающая страна не позволит вот так существовать в своем правовом поле. <…> Конечно, меры придется принимать какие-то», — заключил юрист.

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Ранее в этот день Роскомнадзор направил социальной сети Discord требование удалить 947 противоправных материалов, некоторые из этих страниц до сих пор доступны. В ведомстве напомнили, что Discord с марта 2024 года находится в реестре соцсетей, поэтому должна самостоятельно находить и блокировать противоправный контент, но не делает этого.

Также 1 октября правоохранительные органы задержали 39 радикалов, склонявших подростков к насильственным действиям по указаниям украинских кураторов, их подготовка велась через Discord. Также в ходе обысков задержанных было изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления взрывных устройств, а также вещи с символикой и пропагандистские материалы террористических организаций.

Накануне Таганский суд Москвы оштрафовал соцсеть Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Discord признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»).

Закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России» был принят в 2021 году и вступил в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, зарубежные фирмы обязаны открывать свои филиалы, представительства или любое другое юридическое лицо в РФ, если их сайты в сутки посещают более 500 тыс. человек. Ранее Discord находилась в перечне подобных иностранных компаний.

Компаниям, которые откажутся выполнять требования, могут в том числе запретить распространять рекламу о сайте или на нем самом, получать платежи, частично или полностью ограничить доступ к ресурсу.

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