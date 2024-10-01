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В РФ задержали склонявших детей к насилию по указанию Киева 39 радикалов

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Правоохранительные органы задержали 39 радикалов, склонявших подростков к насильственным действиям по указаниям украинских кураторов, их подготовка велась через мессенджер Discord. Об этом 1 октября сообщили в ФСБ России, опубликовав видео обысков.

«В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей», — сообщили в ФСБ.

Девять несовершеннолетних из числа задержанных оказались причастны к подготовке нападений в школах, религиозных учреждениях и местах большого скопления людей.

В ходе обысков задержанных было изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления взрывных устройств, а также вещи с символикой и пропагандистские материалы террористических организаций.

Работу изъятого оружия продемонстрировали правоохранители на опубликованных ФСБ кадрах. Также на видео один из задержанных показал зарисовки планов школьных кабинетов, которые он создавал во время планирования нападения.

«В средствах связи задержанных выявлена переписка в сети интернет, в частности в мессенджере Discord, с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, планы подготовки вооруженных нападений», — заявили в ФСБ.

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Ранее в этот день Роскомнадзор направил Discord требование удалить 947 противоправных материалов, некоторые из этих страниц до сих пор доступны. По сообщению ведомства, они содержат детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России. — Ред.) и пронаркотический контент.

Также 1 октября в Севастополе задержали двух женщин, которые передавали разведке Украины данные о российских военных объектах. Суд постановил заключить женщин под стражу, в их отношении ведется расследование.

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