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Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 нелегальных материалов

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Фото: Global Look Press/Natalia Shatokhina
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Роскомнадзор направил социальной сети Discord требование удалить 947 противоправных материалов, некоторые из этих страниц до сих пор доступны. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили во вторник, 1 октября.

«Роскомнадзор направил в общей сложности администрации Discord Inc. требования удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России. — Ред.), пронаркотический контент», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что сейчас ряд таких материалов всё еще не удален. В ведомстве напомнили, что Discord с марта 2024 года находится в реестре соцсетей, поэтому должна самостоятельно находить и блокировать противоправный контент, но не делает этого. Мессенджер уже штрафовали на 6 млн рублей за то, что он не удалил изображения с детской порнографией.

Роскомнадзор продолжает мониторинг соцсети и видит, что она распространяет запрещенные сведения, которые способствуют совершению преступлений. Discord отказывается выполнять требования законодательства, которые помогли бы вычислять преступников и пресекать их правонарушения против граждан России.

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Накануне, 30 сентября, Таганский суд Москвы оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за то, что мессенджер не удалил запрещенную информацию. Инстанция признала соцсеть виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»).

До включения в российский реестр соцсетей 23 марта Discord находилась в перечне иностранных компаний, действующих в Сети в РФ. Их работу регулирует закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России», который был принят в 2021 году и вступил в силу 1 января 2022 года. Он требует от зарубежных компаний открывать свои филиалы, представительства или регистрировать любые другие юридические лица на территории РФ, если их сервисы в сутки посещает свыше 500 тыс. человек.

Если компания откажется исполнять требования этого закона, ей могут запретить распространять рекламу своего сайта, публиковать ее или получать платежи. Кроме того, доступ пользователей к интернет-ресурсам фирмы тоже могут ограничить.

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