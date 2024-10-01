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ГД одобрила в I чтении конфискацию имущества за организацию незаконной миграции

ГД одобрила в I чтении закон об изъятии имущества за схемы незаконной миграции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий конфискацию имущества за организацию незаконной миграции. Информация об этом опубликована 1 октября на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроект предусматривает дополнение п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ («Конфискация имущества») еще одним основанием — нарушением ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») при совершении преступления из корыстных побуждений.

В ходе пленарного заседания вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что на сегодняшний день в РФ пребывает 739 тыс. нелегальных мигрантов, а это влечет непредсказуемые риски и угрозы.

«Противодействуя организованной нелегальной миграции, мы создаем качественно новый периметр безопасности для граждан России, а это абсолютный приоритет. И мы создаем доброжелательные условия для тех иностранных граждан, которые законно пребывают на территории нашей страны, которые готовы исполнять требования закона, уважая традиции и взаимодействуя доброжелательно с гражданами России», — сказала она.

При этом парламентарий напомнила, что Россия является многонациональной страной, в которой очень трепетно относятся к сохранению межнационального мира и согласия. В связи с этим она призвала в обсуждении темы миграции четко разделять правонарушителей и преступников и тех граждан, которые приезжают исключительно с добрыми намерениями.

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Законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции был внесен в Госдуму 5 июля. В сентябре его поддержал думский комитет по госстроительству и законодательству.

Ранее, 27 июня, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменений в миграционной политике страны. Он призвал решать экономические проблемы за счет внутренней миграции.

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