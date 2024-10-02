Не туда посол: почему в Молдавии заговорили о продаже земли иностранцам

В Молдавии вспыхнул крупный скандал из-за интервью посла ЕС в стране Яниса Мажейкса. Он заявил, что в случае вступления республики в ЕС иностранцы смогут скупать молдавские земли. Эти слова вызвали бурю возмущения, местные чиновники попытались смягчить ситуацию, заявив, что будут вести переговоры и постараются добиться от Брюсселя отсрочки. Эксперты говорят, что заявление Мажейкса может повлиять на исход президентских выборов и еврореферендума, которые назначены на 20 октября. «Известия» разбирались в ситуации.

Посол ЕС предупредил о продаже молдавской земли

В Молдавии вспыхнул скандал из-за интервью представителя ЕС в стране Яниса Мажейкса. Он заявил, что Молдавия для вступления в ЕС должна разрешить продажу земли и сельхозугодий иностранцам. По его словам, свободное движение капитала является основополагающим принципом европейской экономики, любой гражданин из страны — члена ЕС может совершить любую покупку в других государствах сообщества.

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza/File Photo

Мажейкс призвал не пугаться такой перспективы. «Я вижу много заброшенных сел с очень маленьким количеством жителей. Если земли в них продать иностранцам, там была бы более активная экономическая деятельность», — отметил он. Дипломат также добавил, что теоретически Кишинев может попробовать договориться об отсрочке, хотя лучше этого не делать. «Я бы не советовал, потому что переходный период является исключением, это не очень хорошо для правовой системы. С другой стороны, есть место для дискуссий», — сказал он.

Нужно отметить несколько важных моментов. Во-первых, Молдавия была и остается сельской страной, в городах живет менее 40% населения, в таких условиях вопрос о рынке земли вызывает повышенный интерес. Кроме того, дела в сельском хозяйстве и без привлечения иностранцев идут не очень, фермеры периодически организуют крупные акции протеста. В сентябре нынешнего года прошли новые выступления, причинами стали летняя засуха, падение цен из-за конкуренции с украинскими аграриями, потеря традиционных рынков в странах СНГ.

Наконец, буквально через три недели, 20 октября, в стране пройдут президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Действующие власти во главе с Майей Санду много говорят о том, как республика будет процветать в составе европейского объединения, но вот о требованиях Брюсселя умалчивают. При этом идея продажи земли иностранцам остается крайне непопулярной, многие в Молдавии опасаются, что транснациональные корпорации скупят весь чернозем, местные жители окажутся абсолютно бесправными.

Фото: Global Look Press/Diego Herrera

Интересно при этом, что тема продажи земли не первый раз появляется в информационном пространстве. Так, в 2022 году бывший президент Игорь Додон заявил, что Брюссель предоставил Молдавии статус кандидата в члены Евросоюза только после того, как команда Санду подписала некое тайное соглашение. «У меня есть информация, что там очень важные пункты. Например, хотят разрешить иностранцам покупать сельскохозяйственные земли, хотят ликвидировать районы», — говорил политик. Официальный Кишинев тогда всё отрицал, но теперь получается, что вопрос все-таки значится в переговорной повестке.

В оппозиции заговорили о стране-колонии

Заявления Мажейкса стали поводом для новых споров между молдавскими властями и оппозицией. Так, бывший президент Игорь Додон сообщил, что распродажа земли окончательно подорвет независимость и суверенитет страны. «Майя Санду, ее партия PAS и иностранцы хотят полностью подчинить нас себе, чтобы мы официально стали колонией, чтобы нам в этой стране не принадлежали ни воздух, ни земля под ногами. Чтобы мы, как слуги, зависели от воли богатых бояр на Западе», — отметил он.

Олигарх и лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что «стервятники из Евросоюза уже не скрывают своих целей». «Молдову распродадут по кускам, как только наша страна вступит в союз, ее земли за бесценок уйдут иностранцам. Посол Мажейкс с небывалым цинизмом пытается убедить всех, что это даже хорошо. Ресурсы и земли нашей страны будут разворованы, никто не собирается развивать Молдову. Паразиты высосут всё что можно, а потом бросят в утиль», — подчеркнул он.

Президент Молдовы Майя Санду Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

В свою очередь, молдавские власти стали довольно сумбурно оправдываться, при этом фактически обвинили посла ЕС в распространении дезинформации. «Новая ложь набирает обороты — на этот раз касающаяся наших земель. Молдова в процессе переговоров о вступлении добьется того, что отвечает нашим национальным интересам. Мы не подписываем документы вслепую, мы отстаиваем интересы страны. И мы будем добиваться того, чтобы наши земли не продавались иностранцам», — сказал премьер-министр Дорин Речан.

Президент Майя Санду тоже порассуждала о дезинформации. «Хочу сказать очень четко: интеграция Молдовы в ЕС не представляет никакого риска. Земли молдаван останутся у молдаван. Вы лучше всех знаете, что частная собственность, право на частную собственность, на владение землей в Европейском союзе священны. Они защищены, никто не конфискует и не заставит продать частную собственность», — пообещала она. Интересно при этом, что сам Мажейкс своих слов не опроверг.

Более того, бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат опубликовал выдержки из европейского законодательства, согласно которым Брюссель не допускает запрета на продажу земли. Максимум Кишинев в ходе переговоров может добиться отсрочки перед неизбежным открытием рынка. Совсем анекдотичной ситуация стала, когда провластное СМИ, опубликовавшее интервью Мажейкса, удалило видео со своего сайта. В специальном заявлении журналисты возмутились, что их материалами пользуются для распространения «антиевропейских нарративов», хотя у самих заметка называлась «Молдова распродается по частям».

Что говорят эксперты

Глава кишиневского центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы считает, что дискуссии о продаже земли могут серьезно повлиять на исход президентских выборов.

Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

— Ни Санду, ни ее окружение не смогли дать внятного ответа на простой вопрос избирателей, действительно продажа земли иностранцам будет одобрена или нет. Вместо этого выступление посла ЕС премьер-министр Дорин Речан объявил фейком и дезинформацией, а канал, где выступал Мажейкс, удалил соответствующее видео. Действия властей лихорадочные, суетливые, лишенные четкого плана и понимания ситуации, своей истерикой они только подтверждают всё то, что пытаются опровергнуть, — отмечает он.

Молдавский политолог Александр Кориненко полагает, что власти страны не смогут провести эффективные переговоры с Евросоюзом.

— Исторический опыт показывает, что молдавские власти не умеют отстаивать интересы. Например, в 2014 году депутаты одобрили соглашение об ассоциации с ЕС, хотя документ даже не был переведен на молдавский язык, никакого обсуждения тогда не состоялось. Позже выяснилось, что ни один депутат полностью соглашение не прочитал. По похожему сценарию, думаю, ситуация будет развиваться и с земельным вопросом, в итоге бедные молдавские фермеры останутся один на один с крупными европейскими корпорациями, — говорит он.

Эксперт при этом добавляет, что нынешние дискуссии вряд ли повлияют на исход президентских выборов и еврореферендума.

Фото: Global Look Press/Hannah Wagner