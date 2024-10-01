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Гросси заявил о высокой приверженности Белоруссии обеспечить ядерную безопасность

Гросси: в Белоруссии серьезная приверженность к обеспечению ядерной безопасности
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Фото: РИА Новости/пресс-служба ГК «Росатом»
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Белоруссия обладает высокой приверженностью к обеспечению ядерной безопасности. Об этом 1 октября заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с президентом страны Александром Лукашенко.

По словам Гросси, они обсудили вопросы, касающиеся деликатной обстановки в регионе, конфликта на Украине и опасности, которые могут быть в связи с ситуацией в республике, отмечает издание БелТА.

«Для меня особенно отрадно услышать, что на самом высоком уровне — на уровне главы государства — выражается самая серьезная приверженность к обеспечению ядерной безопасности», — передает его слова белорусское издание.

Он добавил, что такие вещи говорят о высоком профессионализме, которым обладает страна, пройдя большой путь становления как государства, которое производит атомную энергию.

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О том, что Гросси посетит Минск и Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) в Островце, стало известно ранее в это день. В агентстве отметили, что на АЭС в Островце глава МАГАТЭ вместе с командой экспертов оценит ситуацию на объекте после его подключения к сети в ноябре 2020 года. Также экспертная группа планировала сравнить нынешнее состояние БелАЭС с результатами прошедшей в 2021 году инспекции.

Ранее, 20 мая, в правительстве России по итогам рабочей встречи вице-премьера РФ Александра Новака и заместителя премьер-министра Белоруссии Петра Пархомчика сообщили, что Москва и Минск обсуждают возможность строительства третьего энергоблока Белорусской атомной электростанции.

До этого, 25 апреля, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал сдачу Белорусской атомной электростанции белорусским партнерам одним из наиболее важных международных проектов по итогам 2023 года.

Станция расположена в Гродненской области. Первый энергоблок включили в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, уже 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт, а в январе 2021 года — на номинальный уровень мощности. В ноябре 2023-го в промышленную эксплуатацию был принят второй энергоблок. В марте того же года Лукашенко на совещании отмечал, что станция сэкономила для страны уже более $400 млн.

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