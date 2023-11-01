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Второй энергоблок Белорусской АЭС принят в промышленную эксплуатацию

Минэнерго Белоруссии: второй энергоблок БелАЭС принят в эксплуатацию
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Фото: t.me/Minenergo_by
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Комиссия подписала акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии.

«1 ноября 2023 года приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Отмечается, что решение комиссии было принято на основе положительных заключений надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также выданной МЧС страны лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока.

«Оценка осуществлялась по ключевым направлениям: проверка готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, подготовка персонала, готовность систем безопасности, ядерный надзор», — сообщили в минэнерго.

В настоящее время блок БелАЭС работает на номинальной мощности. С того момента, как он был включен в объединенную энергосистему, комплекс выработал более 2 млрд кВтч электроэнергии.

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Ранее, 31 октября, президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия поставит перед российской стороной вопрос о компенсациях за смещение сроков ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. При этом Лукашенко отметил, что Россия предложила Белоруссии свежее ядерное топливо по внутренней цене и с гарантийным сроком на пять лет.

17 октября замглавы Министерства энергетики РФ Павел Сниккарс на открытии в Минске XXVII Белорусского энергетического и экологического форума заявил, что в ведомстве сдержанно относятся к идее строительства второй атомной электростанции в Белоруссии.

Ранее, 6 марта, Лукашенко на совещании по вопросам работы БелАЭС сообщил, что станция сэкономила для страны уже более $400 млн. С момента включения первый блок выработал на тот момент более 12,5 млрд кВт·ч, отметил он.

Первый энергоблок БелАЭС включили в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, уже 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт, а в январе 2021 года — на номинальный уровень мощности. Отмечалось, что ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2023 год.

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