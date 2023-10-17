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Минэнерго РФ заявило о сдержанном отношении к строительству второй АЭС в Белоруссии

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Министерство энергетики РФ сдержанно относится к идее строительства второй атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии. Об этом 17 октября заявил замглавы ведомства Павел Сниккарс.

«Мы сдержанно и с осторожностью относимся к этой инициативе», — сказал он на открытии в Минске XXVII Белорусского энергетического и экологического форума.

В настоящее время в стране действует Белорусская АЭС (БелАЭС), расположенная возле города Островца. Она состоит из двух энергоблоков мощностью до 1200 МВт каждый.

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Первый энергоблок БелАЭС включили в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, уже 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт, а в январе 2021 года — на номинальный уровень мощности. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2023 год.

22 мая министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич рассказал, что республика находится в тесном контакте с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и приняла все ключевые миссии, рекомендованные для стран, которые возводят первую АЭС.

Ранее, 6 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы БелАЭС сообщил, что она сэкономила для страны уже более $400 млн. С момента включения первый блок выработал на тот момент более 12,5 млрд кВт·ч, отметил он.

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