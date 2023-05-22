В Белоруссии сообщили о следовании указаниям МАГАТЭ при строительстве БелАЭС

Белоруссия находится в тесном контакте с МАГАТЭ и приняла все ключевые миссии, рекомендованные для стран, которые возводят первую АЭС, заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич в эфире телеканала «Беларусь-1» 21 мая.

«Всё, что необходимо до ввода объекта в эксплуатацию, все рекомендованные миссии Республикой Беларусь уже проведены. И это позволило еще раз показать, что мы открыты», — сказал он.

Каранкевич отметил, что конкурентные преимущества атомной энергетики по сравнению с традиционной — это чистая энергия, небольшая топливная составляющая. Это позволило атомной энергетике перейти на новый уровень развития. Кроме того, она открывает новые горизонты для экономики страны.

«До конца года оба энергоблока будут работать на все 100%. Сегодня уровень мощности второго реактора — 50%. До этой отметки с 40% ее повысили на неделе, тем самым подтвердив: всё идет по плану. Безопасность превыше всего. В сеть второй реактор включили восемь дней назад, и за это время на его счету уже более 40 млн кВт/ч электроэнергии», — добавил министр.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании во вопросам работы первой Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) сообщил, что она сэкономила для страны уже более $400 млн. С момента включения первый блок выработал на тот момент более 12,5 млрд кВт.ч, отметил он.

Первый энергоблок БелАЭС включили в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, уже 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт, а в январе 2021 года - на номинальный уровень мощности. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

Белорусская АЭС имеет два реактора ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Построена она по российскому проекту «АЭС-2006».