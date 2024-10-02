Лунный календарь на октябрь 2024: когда делать стрижку, окрашивание, операцию

Считается, что состояние всех живых существ на Земле во многом зависит от двух небесных тел — Солнца и Луны. Если дневное светило для человеческого глаза остается относительно постоянным, за исключением периодов затмений, то естественный спутник Земли имеет четыре фазы, смеющие друг друга в течение месяца. Астрологи утверждают, что каждая из них влияет на физическое и эмоциональное состояние человека по-разному. Новолуние и растущая Луна могут обострять проблемы со здоровьем, а полнолуние и убывающая Луна — наполнять силой и гармонизировать эмоциональный фон. Все эти особенности изменений спутника были собраны в упорядоченную систему — лунный календарь. Сегодня он используется во многих сферах, включая медицину и индустрию красоты. Какие дни в октябре 2024 года подойдут для окрашивания, стрижек, косметологических и медицинских процедур — в материале «Известий».

Лунный календарь на октябрь 2024: когда новолуние, растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна

Для наших предков периодическая смена лунных фаз несколько веков была единственным средством для упорядочения жизни. Благодаря этой системе народы, проживающие в разных частях Земли, могли прогнозировать благоприятное время для сельскохозяйственных работ, военных походов и проведения религиозных обрядов.

Лунный календарь — одна из древнейших систем отсчета времени, основанная на четырех фазах естественного спутника Земли, регулярно сменяющих друг друга. В течение одного лунного цикла, который длится около 29,5 дней, жители Земли могут наблюдать на небе несколько состояний спутника — новолуние, растущую Луну, полнолуние и убывающую Луну.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В наше время лунный календарь можно использовать как в повседневной жизни, при составлении планов и прогнозов на ближайшее время, так и в профессиональных сферах — индустрии красоты и врачебной практике.

В октябре 2024 года фазы Луны будут пройдут в следующем порядке:

— убывающая Луна (1 октября);

— новолуние (2 октября);

— растущая Луна (3–16 октября);

— полнолуние (17 октября);

Фото: Global Look Press/Silas Stein

— убывающая Луна (18–31 октября).

В этом месяце наступление фазы новолуния совпадет с кольцеобразным солнечным затмением. Во время этого эффектного астрономического явления Луна временно закроет центральную часть Солнца, что при наблюдении с Земли будет выглядеть как огненное кольцо, обрамляющее спутник. Затмение пройдет 2 октября с 18:42 до 0:47 по московскому времени.

Лунный календарь на октябрь 2024: когда стричься, краситься, лечиться

По мнению астрологов, лунные фазы позволяют составить календарь благоприятных дней для грамотного выстраивания планов на каждый день месяца. Кроме того, данная система позволяет рассчитать лучшее время для изменений внешности, проведения операций или лечебных процедур.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В частности, лунный календарь подсказывает, когда лучше стричься, делать окраску или завивку волос, изменять прическу. Он помогает спланировать поход в салон красоты или парикмахерскую, чтобы результат был предсказуем и энергетика Луны не препятствовала происходящим изменением. Считается, что, выбрав наиболее подходящий день для экспериментов с волосами, вы улучшите их состояние, избавитесь от негатива и получите заряд положительной энергии.

Согласно лунному календарю, самые благоприятные дни для стрижки волос в октябре 2024 года — 1, 3, 6, 10, 13, 19, 24, 26, 29, 31. Самый неблагоприятный день для посещения парикмахерской — 9 октября. Изменение прически в период растущей Луны может сделать результат непредсказуемым.

При этом считается, что благоприятными днями для быстрого роста волос станут 3, 6, 10, 13 число, для укрепления волос — 1, 19, 24, 26, 29, 31, для привлечения денег — 6, 19, 24 октября.

Для покраски волос подойдет 13, 17, 19, 20, 24, 25, 26 октября, для процедур с укрепляющими, увлажняющими и оздоровительными масками станет благоприятным 1, 6, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 27, 29, 31 октября, а для долговременной завивки или выпрямления лучше выбрать 1, 12, 13, 17, 19, 28 октября.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Что касается выбора времени для проведения операций, то, согласно мнению астрологов, новолуние, фаза растущей Луны и полнолуние считаются наиболее неблагоприятными периодами для поправки здоровья.

Самым удачным временем для операций в октябре 2024 года астрологи называют 1, 18-31 числа — фазы убывающей Луны. Именно в эти даты процедуры пройдут с минимальными рисками и окажут благотворное действие на организм, считают они.

Луна в растущей фазе (3-16 октября) — не лучшее время для проведения любых видов операций. Из-за повышенной активности спутника человек может столкнуться с негативными последствиями. Например, после хирургического вмешательства в организме может начаться послеоперационное инфицирование. Астрологи рекомендуют в этот период проводить медикаментозное лечение и укреплять организм при помощи витаминов.

Новолуние и полнолуние (2 и 17 октября) считаются крайне неблагоприятными днями для проведения любых видов операций и медицинских процедур. Шансы на негативный исход значительно возрастают, возможны непредвиденные реакции организма на препараты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина