Ионосфера внимания: в России запустят спутники для прогноза магнитных бурь

Ученые подготовили к полету спутники «Ионосфера» для прогноза магнитных бурь, первые два аппарата из четырех выведут на орбиту в ноябре. Они будут изучать космическую погоду, предупреждая об опасностях, связанных с активностью Солнца и озоновыми дырами . Также с их помощью специалисты получат возможность предсказывать землетрясения. Почему комплексы называют новым словом в космическом приборостроении — в материале «Известий» .

Какие спутники составят ионосферную группировку

Первые два из четырех российских спутников «Ионосфера» выведут на орбиты уже в этом году. Они должны были отправиться в космос в мае, однако по техническим причинам старт был перенесен на ноябрь. Аппараты положат начало новой отечественной группировке «Ионозонд», которая будут системно изучать верхние слои атмосферы и предсказывать космическую погоду .

Ученые из Института космических исследований (ИКИ) РАН, головного разработчика бортового оборудования аппаратов, рассказали «Известиям» о значении миссии и о том, почему эти спутники — новое слово в космическом приборостроении .

Макет КА «Ионосфера-М» (проект «Ионозонд») Фото: пресс-служба ИКИ РАН

По словам специалистов, в каждом из подготовленных к запуску космических комплексов размещено по восемь исследовательских устройств. С их помощью будут получать данные о процессах, которые происходят в ионосфере — одной из оболочек Земли, которая занимает уровни от 50 до 2000 км над ее поверхностью. В этом слое находятся свободные электроны, положительно или отрицательно заряженные ионы (атомы с утраченным или присоединенными электронами). Эти частицы образуются в результате воздействия на атмосферные газы ультрафиолетового излучения и космических лучей.

Группировка «Ионозонд» будет состоять из пяти аппаратов. Четыре из них, названные «Ионосфера-М», распределят попарно на двух перпендикулярных орбитах на высоте 820 км . Они будут перемещаться синхронно с Солнцем и, таким образом, окажутся «прикреплены» к определенным секторам местного времени на Земле. В дополнение к ним отправят спутник «Зонд-М» .

Запускать спутники «Ионосфера-М» в космос будут по два. Ожидается, что после отправки первой пары следующая отправится на орбиту через полгода. «Зонд-М» начнут эксплуатировать после 2025 года.

— Межпланетная среда — это, по сути, дальняя солнечная корона. Земля «плавает» в ней и своими оболочками с ней взаимодействует. Поэтому для прогноза событий в околоземном пространстве следует наблюдать за Солнцем и процессами, которые на нем происходят. Отсюда задачи миссии — создать космический аппарат для мониторинга солнечных событий и группировку, которая будет изучать состояние земных оболочек , — описал «Известиям» концепцию миссии заведующий лабораторией Солнечной астрономии ИКИ Сергей Кузин.

Макет КА «Ионосфера-М» (проект «Ионозонд») Фото: пресс-служба ИКИ РАН

Какие угрозы приходят из космоса

Ученый пояснил, что ионосфера чувствительна и к внешним факторам — таким, как солнечная активность, галактические частицы и колебания геомагнитного поля планеты . Например, вспышки на Солнце создают повышенный радиационный фон в его окрестностях, что представляет серьезную угрозу для пилотируемой космонавтики .

Вместе с тем возмущения ионосферы провоцируют геомагнитные бури, которые влияют на самочувствие людей и на работу технических устройств . В частности, на оборудование навигации и связи, без которых невозможно представить современные технологии, такие как дистанционная медицина, беспилотный транспорт, «интернет вещей» и многие другие . Россия расположена в высоких широтах, где ионосфера нестабильна, поэтому для нашей страны ее изучение особенно актуально , пояснил ученый.

— Основные инструменты на борту ионосферных спутников предназначены для глобального зондирования околоземного пространства в разных диапазонах частот. Эти устройства излучают импульсы и регистрируют отраженные от ионосферы сигналы. Другие приборы нацелены на измерение электромагнитных полей и излучений. Отдельный интерес представляют данные, которые будут получены благодаря оборудованию, нацеленному на исследование специфических явлений , — объяснил, в свою очередь, главный научный сотрудник отдела космогеофизики ИКИ Сергей Пулинец.

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К таким приборам относятся устройства для изучения галактических лучей, отметил он. Так называют высокоэнергетические частицы, которые попадают в Солнечную систему из-за ее пределов. Это редкие явления, однако они важны для изучения глубокого космоса. Кроме того, такие частицы представляют опасность для микроэлектроники .

Также в состав бортового оборудования включены исследовательские комплексы для измерения концентрации озона в атмосфере. Они имеют практическое значение, поскольку позволяют выявить зоны озоновых дыр с повышенной интенсивностью вредного для людей солнечного излучения в ближнем УФ-диапазоне .

Ученый отдельно отметил новые телескопы-коронографы, которые будут включены в состав аппарата «Зонд-М» . С их помощью специалисты смогут на ранних этапах обнаруживать выбросы облаков солнечной плазмы и заранее предсказывать их столкновение с земной ионосферой, которые провоцируют, в частности, сильные геомагнитные бури .

Как предсказывать землетрясения

Кроме того, ионосфера отзывчива и к возмущениям «снизу» — извержениям вулканов, землетрясениям и ураганам , рассказал Сергей Пулинец. Поэтому эту область околоземного пространства также оправдано называть инфосферой, поскольку в ней непосредственно отражаются события, от которых напрямую зависит благополучие планеты. В частности, уже разработаны методики для заблаговременного выявления предвестников землетрясений на основе космических данных .

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— У нашей страны богатый опыт создания космических обсерваторий. Спутники серий «Прогноз», «Интербол», «Коронас» изучали многие параметры околоземного пространства. В том числе были освоены методы изучения магнитных бурь, плазменных облаков, солнечной радиации и других явлений в верхних слоях атмосферы . Важно, что новые спутники продолжат эту работу на более комплексной основе, — рассказал «Известиям» эксперт, директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.

При этом он подчеркнул, что аппараты «Ионосфера» смогут оперативно оценивать состояние магнитосферы и ионосферы нашей планеты, но они не подойдут для прогнозирования космической погоды, поскольку для этого необходимо наблюдать главный источник возмущений, то есть Солнце . Поэтому важно вслед за «Ионосферами» отправить и солнечный «Зонд-М».

— Плотность верхних слоев атмосферы зависит от различных факторов. К примеру, во время солнечной активности она увеличивается в 10 раз по сравнению с низкими периодами. Это приводит, в частности, к ухудшению связи, особенно на коротких волнах, поскольку радиоволны отклоняются от заданной траектории, что приводит к помехам , — отметил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Юрий Ясюкевич.

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Он добавил, что «разбухание» ионосферы также влияет на сроки эксплуатации космических аппаратов на низких орбитах, поскольку большое сопротивление при их движении через плотную среду приводит к аномальному торможению .

— Комплекс «Ионозонд» — это главным образом служебные аппараты. В полной комплектации они позволят выполнять системный мониторинг космической погоды. Однако стоит отметить, что первые пять устройств — это минимально необходимая группировка. Их данные будут дополнять компьютерным моделированием и информацией с других космических аппаратов и обсерваторий. Поэтому в перспективе сеть ионосферных приборов нужно увеличить в три-четыре раза , — прокомментировала заместитель начальника отдела ИПГ Росгидромета Надежда Котонаева.