Магнитные бури в 2024 году: когда будет самый сильный солнечный шторм

Геомагнитными бурями называют кратковременные возмущения в магнитной сфере Земли, происходящие из-за выброса облаков плазмы во время вспышек на Солнце. В этот период заряженные частицы ударяют в магнитосферу Земли, вызывая колебания и оказывая влияние на здоровье людей, поведение животных и работу техники. Согласно исследованиям команды ученых из NASA, в середине 2024 года состоится пик солнечной активности. Ранее солнечный максимум прогнозировался на июль 2025 года. Подобные катаклизмы ученые объяснили появлением большого количества солнечных пятен, которые в два раза превышают официальную оценку. По предварительным прогнозам, в 2024 году ожидается около 20 — 30 «солнечных штормов», 15% из которых могут достигать максимальных значений. Какие реакции происходят на Солнце во время вспышек, сколько и какой силы магнитные бури будут в 2024 году — в материале «Известий».

Магнитные бури в 2024 году

Магнитные бури являются одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и ее практической части, которая определяется термином «космическая погода». Солнечные вспышки имеют несимметричный характер развития, в среднем фаза нарастания возмущения составляет около семи часов, а фаза возвращения к исходному состоянию — трое суток, уточняют данные Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

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Степень активности Солнца оказывает огромное влияние на изменения, происходящие в магнитном поле Земли. Источником геомагнитной бури является движение заряженных частиц в противоположных магнитных полях. В таких условиях генерируется электрический ток, который значительно повышает температуру плазмы. Полученная энергия принимает форму солнечной вспышки, происходит выброс корональной массы. Сила выброса в основном зависит от текущей активности Солнца.

Интенсивность солнечных вспышек часто описывается планетарной шкалой Kp. Она определяет радиационный индекс солнечных частиц, влияющих на магнитное поле Земли. Показатель Kp 0 означает отсутствие шторма, Kp 9 — самый большой шторм. Сила геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей и животных может также измеряется G-индексом. По этой шкале солнечные вспышки подразделяются на уровни от G1 (слабые бури) до G5 (сильные бури). Так, G-индекс соответствует Kp минус 4, то есть G1 равен Kp5, а G5 — Kp9.

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В минувшем 2023 году было зарегистрировано 22 геомагнитные бури, три из которых приближались к максимальным значениям. В 2024 году, согласно прогнозам, от трех до восьми из 30 возможных бурь будут довольно мощными. Научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт объясняет подобное явление тем, что Земля приближается к пику 11-летнего цикла солнечной активности, в середине нового года она достигнет максимума. Однако точные даты на 2024 год и уровень интенсивности исследователи пока назвать не могут.

Когда магнитные бури в 2024 году: расписание

Космическое излучение может оказывать разное влияние на планету. Солнечные вспышки воздействуют на электронные устройства, например, они могут привести к сбою в работе систем слежения за спутниками и GPS-навигации. Кроме того, сильные бури могут создать перегрузку в электрических сетях, что в свою очередь может повлечь отключение электроэнергии.

Согласно статистической информации, солнечные вспышки сказываются на здоровье 10% людей. Современная медицина не считает метеозависимость болезнью, однако некоторые представители науки рекомендуют особо чувствительным людям сохранять осторожность в неблагоприятные дни. Список наиболее часто встречающихся реакций включают мигрень, нарушение сна, раздражительность, усталость, апатию, аритмию, болезненное ощущение в мышцах. Необходимо помнить, что организм каждого человека по-разному реагирует на геомагнитные бури, поэтому индивидуальные симптомы могут отличаться. Врач-терапевт группы компании BestDoctors Вероника Лисицкая рассказала в беседе с «Известиями», что неприятные симптомы чаще всего вызваны хроническими заболеваниями: железодефицитной анемией, гипертонией, перенесенными инсультами и инфарктами. Здоровый человек не должен иметь негативных реакций на изменение погодных условий, в том числе и на магнитные бури, пояснила врач.

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Исходя из прогнозов ИКИ и ИСЗФ, возмущения разной силы ожидаются 2, 10, 20 и 27 января 2024 года. Так, 2 и 20 января прогнозируются магнитные бури средней мощности. Влияние геомагнитных возмущений могут ощущать метеочувствительные люди с ослабленным здоровьем и иммунитетом. При ухудшении общего самочувствия необходимо обратиться к лечащему врачу.