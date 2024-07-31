Полный проводник: экскурсоводов без аттестации будут штрафовать

Для экскурсоводов и гидов введут штрафы до 200 тыс. рублей за проведение экскурсий без аттестации, а также за неуведомление МЧС, если такой маршрут опасен. Кабмин поддержал законопроект депутатов «Единой России», 31 июля его внесут в Госдуму. Сейчас гиды должны получать аккредитацию, однако за нарушение этого требования ответственность не установлена. Контролировать деятельность таких проводников поручат региональным властям. Мера актуальна из-за участившихся случаев с опасными экскурсиями, которые заканчивались, в том числе, смертью туристов.

Навести порядок

Экскурсоводов и гидов будут штрафовать, если они оказывают туристические услуги без аттестации и не уведомляют МЧС о прохождении опасных маршрутов. Как рассказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, законопроект поступил на отзыв в правительство, инициатива была поддержана при условии ее доработки. Так, в проекте отзыва, с которым ознакомились «Известия», говорится, что новые нормы необходимо согласовать с региональными органами власти, так как их реализация должна проходить в пределах существующих бюджетов и штатной численности сотрудников, курирующих сферу туризма.

Законопроект планируют 31 июля внести в Госдуму зампред комитета по туризму от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко и другие депутаты.

В пояснительной записке, с которой ознакомились «Известия», говорится, что в настоящее время законом «Об основах туристической деятельности в РФ» для получения статуса экскурсовода необходимо пройти обязательную аттестацию. Кроме того, для них установлена обязанность уведомлять территориальный орган МЧС о начале и завершении опасного маршрута, если для его прохождения требуется специальное сопровождение. Однако, как подчеркивается в документе, ответственность за нарушение этих требований в законодательстве не установлена.

«В целях установления существующего пробела законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)», — поясняют авторы.

В связи с этим они предлагают дополнить статью 14.51 КоАП. Согласно документу, за проведение экскурсии без специальной аттестации, гражданам будет грозить штраф от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 70 тыс. до 100 тыс., юрлицам — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Если такое нарушение будет совершено повторно, то наказание для граждан составит от 50 тыс. до 70 тыс., должностных лиц — от 100 тыс. до 150 тыс., юрлиц — от 150 тыс. до 200 тыс.

Если экскурсоводы и гиды не уведомляют органы МЧС, то за это будет грозить предупреждение или штрафы в размере от 7 тыс. до 10 тыс. рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Решения о наказании за нарушения, совершенные впервые, будут принимать власти, которые контролируют туристическую деятельностью, а при повторных административные дела будут рассматриваться судьями.

— Вопрос о наведении порядка при оказании услуг экскурсоводами и гидами стоит давно. Ранее было несколько попыток это отрегулировать. Первую предпринял еще Ростуризм, который предлагал создать специальные центры по аккредитации экскурсоводов и гидов, но это так и не заработало. Потом их создание поручили спортивным федерациям, которые занимаются этой работой. Мы сейчас за этим следим, так как есть жалобы на эти федерации. Также депутат Госдумы Сергей Кривоносов разработал законопроект о введении административной ответственности за отсутствие аттестации у экскурсоводов, но он не был доработан и не был принят, — пояснила «Известиям» Наталья Костенко.

По ее словам, без введения наказания требования об аккредитации и уведомлении об опасных маршрутах работать не будут, что подтверждает ряд трагических ситуаций, в которые, порой, попадают туристы. Одним из самых ярких примеров стала прошлогодняя экскурсия по коллектору реки Неглинка в Москве в ливень, в результате которой погибли восемь человек.

В 2022 году произошел еще один резонансный случай, когда при подъеме на вулкан Ключевская Сопка погибли девять человек. Тогда туристов вели по закрытому властями маршруту, а у проводников не было надлежащей квалификации, при этом количество гидов было недостаточно для большой группы.

В Минэкономразвития сказали «Известиям», что поддержали законопроект.

— Документ разработан в связи с вступлением в силу изменений в закон о туризме — они установили новые подходы к аттестации инструкторов-проводников, а также к осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью экскурсоводов, гидов, гидов и инструкторов-проводников, — отметила замдиректора департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Наталья Савельева.



По ее словам, предлагаемые депутатами поправки в КоАП стали логичным продолжением работы по изменению регулирования туристической отрасли. Нововведения направлены прежде всего на повышение качества туруслуг и обеспечение безопасности путешественников и привлечение к ответственности недобросовестных экскурсоводов (гидов), гидов и инструкторов-проводников.

Опасно и непрофессионально

Представители туристической отрасли заявили «Известиям» о том, что инициативу поддерживают.

— На 100% этот законопроект нужно принимать. Мы давно пытаемся навести в этой сфере порядок. Если у экскурсоводов нет аккредитации, то однозначно они не платят налоги. Кроме того, не известно, о чем они рассказывают туристам и насколько эта информация достоверна, — заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Он также отметил, что сегодня те, кто занимается иностранным туризмом в России, зачастую ничего не зарабатывают, поскольку, например, китайские делегации могут приезжать со своими экскурсоводами.

Если говорить о гидах-экстремалах, то, по его словам, помимо неуплаты налогов они рискуют жизнями туристов, поэтому в отношении них должна появиться уголовная ответственность за невыполнение требований законодательства.

Это мнение разделяет вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

— Ответственность за отсутствие аккредитации должна быть, так как такое требование в законодательстве существует. Другой вопрос, что наказание за это должно быть разумным и не сопоставимым с тяжкими преступлениями, — пояснил представитель отрасли.

По его словам, те, кто сегодня работает без аттестации, составляют недобросовестную конкуренцию профессиональным экскурсоводам. При этом, насколько качественно они ведут свою работу, остается под большим вопросом, это вредит и рынку, и туристам, и территориям, где проводятся такие нелегальные экскурсии, считает Юрий Барзыкин.

— Уже свыше 8 тыс. экскурсоводов в России прошли аттестацию. Как показала практика, это процесс понятный, несложный и недорогой. А для потребителей и туристических компаний, конечно, важно работать с аттестованными экскурсоводами. Поэтому появление контроля в этой сфере очень важно, — добавил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.



Что касается введения ответственности для гидов-проводников на опасных маршрутах, то это очень серьезный момент, так как уже было много трагических случаев, когда туристов по ним вели неподготовленные люди, отметил эксперт. По его словам, для них также сейчас введена аттестация, но ею занимаются только три спортивные ассоциации. Чтобы ускорить процедуру, необходимо расширять круг таких аккредитационных организаций.