Экскурс в неприятность: как будут бороться с прогулками по крышам

В начале мая в Санкт-Петербурге впервые возбудили уголовное дело в отношении людей, которые водили экскурсии по крышам. Еще 20 руферов привлекли к административной ответственности за нелегальное предпринимательство. В Госдуме заявили, что для таких случаев необходимо ввести штрафы именно за незаконную экскурсионную деятельность в размере от 15 тыс. рублей до 4–5 МРОТ. Однако участники рынка опасаются, что это отразится скорее на легальных экскурсоводах. Окажутся ли вне закона прогулки по питерским крышам и почему в отрасли не одобряют регулирование — разбирались «Известия».

Штрафы за крыши

О возбуждении первого уголовного дела против руферов-экскурсоводов сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в начале мая. Организаторы не обеспечивали безопасность участников прогулок по крышам, поэтому дело возбудили по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Максимальная санкция по первой части этой статьи, не подразумевающей нанесение вреда здоровью, — лишение свободы на срок до двух лет или, например, штраф в размере до 300 тыс. рублей.

Еще около 20 руферов будет оштрафовано за нелегальное предпринимательство по КоАП. Сообщается, что средняя стоимость прогулки по крыше в Санкт-Петербурге составляла от 500 до 1 тыс. рублей, но оплата осуществлялась через онлайн-банк на счет экскурсовода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Названы и основные места посещения крыш: Невский и Лиговский проспекты, улицы Рубинштейна и Пушкинская.

На фоне этой новости зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко заявила, что необходимо ввести административное наказание и за незаконную деятельность гидов. Однако в комментарии «Известиям» она уточнила: вопрос об ответственности важен, но обсуждать его всё же преждевременно.

— Пока, по сути, требования нового закона от 2022 года еще не выполнены, реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков не сформирован, поэтому и говорить об ответственности рано, — сказала она. — У нас уже был законопроект, по которому предлагалось внести ответственность за незаконную деятельность экскурсоводов в КоАП, но тогда он был отклонен профильным комитетом именно из-за своей преждевременности.

Зампред комитета Госдумы по туризму Татьяна Лобач, в свою очередь, считает, что усиливать административную ответственность и увеличивать штрафы для нелегальных гидов необходимо, причем штрафы эти должны быть ощутимыми.

— Если отталкиваться от стоимости таких экскурсий, а за них нелегальные экскурсоводы просят от 500 до 3 тыс. рублей и выше, а также учитывая уровень МРОТ, полагаю, что минимальная планка штрафа должна составлять от 15 тыс. рублей, а при повторных нарушениях — достигать 4–5 МРОТ, — заявила она «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Малешко

Прогулки по крышам под угрозой

Председатель правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга Сергей Калинин подчеркивает: люди, которые стоят на Невском проспекте и предлагают прогулки по крышам, не могут называться экскурсоводами.

— Это руферы, проводники, организаторы прогулок, кто угодно, только не гиды, — заявил он «Известиям». — Нужно понимать, что о безопасности на таких «экскурсиях» речи не идет: организаторы не сообщают, что это приятная прогулка по оборудованным крышам с перилами. Чаще это будет скользкая, покатая крыша, возможно, не очень хорошего качества. Будет перепрыгивание с крыши на крышу с риском для жизни.

Он рассказывает, что представители содружества ради интереса ходили на такие прогулки и видели людей, которые идут на опасные крыши в шлепанцах, девушек на каблуках, в длинных платьях, людей в состоянии алкогольного опьянения. На экскурсии, которые предназначены для нескольких человек, набирали по 20 туристов. «Сопровождающий «гид» несет откровенную чушь, двое чуть не сорвались, у одной паническая атака случилась», — говорится в одном из отзывов о таких прогулках от профессиональных экскурсоводов. При этом проводники просят «не шуметь, иначе жильцы полицию вызовут».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Малешко

— А еще это урон для дома, куда идут такие группы, — продолжает Сергей Калинин. — Мы слышим бесконечные истории о том, как заваривают на железные решетки входы на чердак, как руферы срывают замки, как происходят стычки с жильцами. Это нельзя назвать экскурсиями.

При этом налет МВД на проводников по крышам никак на ситуацию не повлиял: предложений на Невском проспекте, Аничковом мосту и других местах по-прежнему много.

Впрочем, крупные организаторы прогулок по крышам просят разграничивать руферов и свои экскурсии.

— За всё время, что водим экскурсии, никто никогда не падал с крыши, — сказал «Известиям» один из организаторов прогулок, попросивший не называть своего имени. — Многим кажется, что деятельность руферов равна экскурсиям по крышам, но это не так. Да, есть плохо оборудованные крыши, но, если турист будет в меру осторожен, проблем не будет.

При этом, говорит он, в будущем прогулки по крышам как один из символов Петербурга могут умереть.

С ним не согласен другой организатор прогулок, который считает, что ситуация, когда «кошмарят» крупных, «качественных» игроков этого бизнеса, приведет лишь к тому, что рынок захватят «черные руферы».

— Все участники этого бизнеса не против легализации экскурсий по крышам, — говорит он. — Но пока чиновники не в состоянии разработать нормальную правовую базу, которая будет регламентировать этот бизнес.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Малешко

Сергей Калинин полагает, что, хотя прогулки по крышам и стали символом Петербурга, нельзя в угоду туризму рисковать жизнями людей.

— Легальные крыши есть, хотя их и очень мало. Например, на Лиговском проспекте напротив Московского вокзала, — замечает собеседник. — Но там была проведена куча согласований, там каски, оборудованные перила, ровная поверхность и так далее. Думаю, в этом направлении город и должен работать, легализовать больше крыш, на них легально водить экскурсии, легально устраивать какие-то романтические ужины.

Помогут ли специальные штрафы

Адвокат Сергей Агапов замечает, что по закону «Об основах туристской деятельности» экскурсовод вправе оказывать услуги только при условии прохождения им аттестации, но ни один из действующих нормативных актов не содержит норм, которые предусматривали бы юридическую ответственность за нарушение этого правила . Она прописана для туроператоров, турагентов, но не для частных гидов и экскурсоводов. Он считает, что ввести штрафы или иные административные наказания для них было бы целесообразно, но только после предупреждения. Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова считает наиболее подходящим основанием для наказания в таких случаях ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, предусматривающую штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей за незаконную предпринимательскую деятельность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Светлана Горохова замечает: все экскурсии, сопряженные с повышенным риском, должны осуществляться под руководством не просто гида, а инструктора-проводника, который должен иметь документ об аттестации.

— Если этого нет, то турист однозначно действует на свой страх и риск, — сказала она «Известиям». — Сейчас единый федеральный реестр инструкторов-проводников находится на стадии формирования, а реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков уже функционирует.

Она считает, что повышать ответственность лиц, осуществляющих организацию экстремальных экскурсионных туров, нужно, но в конечном итоге ответственность за свою жизнь несут сами экскурсанты, которые должны уметь оценивать риски.

Сергей Калинин подчеркивает: если говорить о настоящих экскурсоводах, то дополнительного регулирования вводить не нужно. Если говорить об «экскурсиях» по крышам, то регулирование необходимо, но оно не должно касаться туристической отрасли.

С ним согласны и другие участники рынка. Сооснователь межрегиональной общественной организации «Союз экскурсоводов» Ирина Стрельникова замечает, что незаконное проникновение на крыши регулируется другими правовыми актами, к туризму не относящимися. И неважно, кто нарушает эти правила — экскурсионная группа или другие граждане. Никаких специальных поправок в законодательные акты туризма не требуется.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Малешко

Экскурсовод, автор экскурсионного проекта «В лесах и на горах» (Нижний Новгород) Виктория Азарова предлагает пользоваться как раз ст. 238 УК РФ, как это сделали в случае с питерскими руферами.

— А вот в отношении экскурсоводов в России нужно свести ограничения к минимуму, — замечает она. — Наш закон ведь не против тех, кто водит по крышам. Но проблема в том, что он ограничивает развитие всей отрасли, не касаясь тех, кто занимается этим действительно незаконно.

В чем проблема закона

Виктория Азарова подчеркивает: экстремальные туры и так достаточно хорошо регулируются. Штрафы же для тех, кто ведет экскурсии незаконно, то есть в контексте современного законодательства, без аттестации, пагубно скажутся на отрасли. Кто-то решил заняться аттестацией, но многие признаются, что им проще уйти из профессии, потому что их экскурсии авторские и редкопроводимые.

Ирина Стрельникова указывает, что требование об обязательной аттестации обосновывалось необходимостью защиты рынка туристских услуг от зарубежных (китайских в первую очередь) нелегальных экскурсоводов, но это относится исключительно к сфере гидов-переводчиков. Под удар же попадают вообще все экскурсоводы, в том числе те, для кого это не основная профессия, но которые многое сделали для популяризации экскурсии как вида городского досуга.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

По словам Ирины Стрельниковой, сейчас в России аттестовано всего 2,3 тыс. гидов и экскурсоводов, а такие субъекты, как Астраханская, Курская, Новгородская области, Республика Карелия, Еврейская автономная область, Красноярский край, и ряд других регионов аттестацию даже не начали. Там же, где она ведется, очень много проблем: от формирования аттестационных комиссий и содержания экзаменов до контроля за наличием аттестации. Аттестация, считает Союз экскурсоводов России, должна быть добровольной и однократной, также нужно исключить региональный принцип аттестации и требование о наличии российского гражданства.