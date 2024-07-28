Парад ко Дню Военно-морского флота стартовал во Владивостоке

Одним из первых среди городов РФ в воскресенье, 28 июля, Владивосток открыл парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Несмотря на облачность и дождь, посмотреть на событие пришли сотни жителей столицы Приморья.

Праздничный парад и мероприятия, организованные в честь Дня ВМФ, проходят во Владивостоке на водной станции Тихоокеанского флота. В 10:00 (3:00 мск) началось театрализованное представление и парад кораблей.

Как отметил в поздравительной речи командующий Тихоокеанского флотом ВМФ Виктор Лиина, в этот день в стране отмечается поистине всенародный праздник. В РФ каждый моряк ждет и чтит День ВМФ, он дорог каждому, кто любит море и Россию, гордится героическим прошлым и верит в великое будущее.

«Этот праздник — дань уважения и признания заслуг российских военных моряков всех времен. Созданный более трех веков назад по указу Петра Великого Российский флот несет бессменную океанскую вахту, демонстрируя русскую мощь, отличную морскую выучку, верность военной присяге и военно-морскому флагу. С тех пор военные моряки не раз восхищали мир отвагой, мужеством и героизмом, верностью флотским традициям. Русский военно-морской флот прошел трудный, но славный путь. Он преданно служит своему народу, являлся и является олицетворением России как великой морской державы», — сказал он.

В рамках праздника состоится концерт с участием Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, оркестра штаба Тихоокеанского флота, вокально-инструментального ансамбля «Черные береты», рассказали в администрации Владивостока.

Вечером в городе пройдет военно-патриотическая акция «Тихоокеанская слава. Память и Победа!», а в 22:00 с мыса Боброва дадут праздничный артиллерийский салют.

Массовые мероприятия ко Дню Военно-морского флота 28 июля пройдут также в Кронштадте, Севастополе, Балтийске, Петропавловске-Камчатском и других городах.

Санкт-Петербург исторически остается главным местом празднования Дня ВМФ. В акваторию Невы выйдут более 20 судов, в том числе два корабля из Китая — эсминец «Цзяоцзо» и корабль комплексного снабжения «Хонгу».

27 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Санкт-Петербурге в День ВМФ РФ главного военно-морского парада и салюта. Подготовка и проведение парада возложены на Минобороны России, а также другие федеральные органы власти, определяемые правительством. В свою очередь, правительству Петербурга поручено оказать содействие в проведении торжественного мероприятия.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.