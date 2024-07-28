Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров назвал задачу Израиля по полному уничтожению ХАМАС нереальной
Мир
Министр нацбезопасности Израиля заявил о необходимости войны с «Хезболлой»
Недвижимость
Почти треть частных домов в России строят из кирпича
Армия
Бойцы ВС РФ показали работу ЗРК С-300 на купянском направлении
Мир
В столице Конго в давке на музыкальном концерте погибли семь человек
Мир
Глава евродипломатии Боррель потребовал расследовать удар по Голанским высотам
Армия
Экипаж вертолета Ка-52М успешно поразил подразделения ВСУ в лесополосе
Мир
Биткоин стал падать в цене после выступления Трампа в Нашвилле
Мир
Нетаньяху пообещал заставить «Хезболлу» заплатить за удар по Голанам
Мир
Нетаньяху подарил спикеру палаты представителей статуэтку из палестинской шрапнели
Спорт
Россиянин Сомов не смог выйти в финал Олимпиады в плавании на 100 м брассом
Мир
СМИ сообщили о беспокойстве США из-за риска войны Израиля с «Хезболлой»
Мир
Власти Испании вынудили экипаж фрегата «Штандарт» выйти в открытое море
Мир
Экс-глава МВД Великобритании поборется за пост лидера Консервативной партии
Армия
Десантники боеприпасом «Ланцет» уничтожили гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ
Мир
Спикер конгресса США Джонсон раскритиковал церемонию открытия ОИ-2024
Армия
Парад ко Дню Военно-морского флота стартовал во Владивостоке
Мир
Трамп на конференции Bitcoin 2024 намекнул на низкий уровень IQ Харрис

Парад ко Дню Военно-морского флота стартовал во Владивостоке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одним из первых среди городов РФ в воскресенье, 28 июля, Владивосток открыл парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Несмотря на облачность и дождь, посмотреть на событие пришли сотни жителей столицы Приморья.

Праздничный парад и мероприятия, организованные в честь Дня ВМФ, проходят во Владивостоке на водной станции Тихоокеанского флота. В 10:00 (3:00 мск) началось театрализованное представление и парад кораблей.

Как отметил в поздравительной речи командующий Тихоокеанского флотом ВМФ Виктор Лиина, в этот день в стране отмечается поистине всенародный праздник. В РФ каждый моряк ждет и чтит День ВМФ, он дорог каждому, кто любит море и Россию, гордится героическим прошлым и верит в великое будущее.

«Этот праздник — дань уважения и признания заслуг российских военных моряков всех времен. Созданный более трех веков назад по указу Петра Великого Российский флот несет бессменную океанскую вахту, демонстрируя русскую мощь, отличную морскую выучку, верность военной присяге и военно-морскому флагу. С тех пор военные моряки не раз восхищали мир отвагой, мужеством и героизмом, верностью флотским традициям. Русский военно-морской флот прошел трудный, но славный путь. Он преданно служит своему народу, являлся и является олицетворением России как великой морской державы», — сказал он.

В рамках праздника состоится концерт с участием Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, оркестра штаба Тихоокеанского флота, вокально-инструментального ансамбля «Черные береты», рассказали в администрации Владивостока.

Вечером в городе пройдет военно-патриотическая акция «Тихоокеанская слава. Память и Победа!», а в 22:00 с мыса Боброва дадут праздничный артиллерийский салют.

28 июля — День ВМФ: история праздника, главный парад в Санкт-Петербурге
Масштабные мероприятия в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и других городах РФ

Массовые мероприятия ко Дню Военно-морского флота 28 июля пройдут также в Кронштадте, Севастополе, Балтийске, Петропавловске-Камчатском и других городах.

Санкт-Петербург исторически остается главным местом празднования Дня ВМФ. В акваторию Невы выйдут более 20 судов, в том числе два корабля из Китая — эсминец «Цзяоцзо» и корабль комплексного снабжения «Хонгу».

27 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Санкт-Петербурге в День ВМФ РФ главного военно-морского парада и салюта. Подготовка и проведение парада возложены на Минобороны России, а также другие федеральные органы власти, определяемые правительством. В свою очередь, правительству Петербурга поручено оказать содействие в проведении торжественного мероприятия.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024