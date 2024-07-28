Россиянин Сомов не смог выйти в финал Олимпиады в плавании на 100 м брассом
Российский пловец Евгений Сомов не смог выйти в финал Олимпийских игр – 2024 в Париже на дистанции 100 м брассом. Спортсмен во втором полуфинальном заплыве 27 июля прошел дистанцию ровно за одну минуту и занял седьмое место.
Одержал победу в заплыве китаец Цинь Хайян с результатом — 58,93. Второе место занял нидерландец Арно Камминга — 59,12, а закрывает тройку лидеров еще один нидерландец — Каспар Корбо (59,24).
Среди всех участников полуфиналов Сомов стал 13-м, сообщает «Спорт-Экспресс».
Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.
В этот же день сообщалось, что в Париже могут отменить тренировку пловцов в Сене из-за ухудшения качества воды. Дождь, который шел в Париже в последние 24 часа, вероятно, окажет влияние на качество воды в Сене в течение следующих 24–36 часов, сообщили местные СМИ.
До этого, 26 июля, радиостанция France Info, ссылаясь на данные мэрии, сообщила, что загрязненность воды в Сене 17 июля, когда в реке купалась мэр Парижа Анн Идальго, была повышенной. Отмечалось, что уровень содержания кишечной палочки и энтерококков был выше пороговых значений. Как указывается, в таком случае купание в водоеме считается опасным, оно может привести к гастроэнтериту и кожным заболеваниям, добавила радиостанция.