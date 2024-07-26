Главные на победу: чего ждать от Андреевой и Медведева на Играх-2024

Даниил Медведев и Мирра Андреева будут очень сильно загружены в ближайшие дни в Париже — их ждет тяжелый олимпийский график с игрой сразу в трех разрядах. А именно — в одиночке, в паре и в миксте. Сложно сказать, чем закончится такая погоня сразу за тремя зайцами, но жеребьевка олимпийского турнира сложилась для них не самым худшим образом, а значит, шансы на медали не так и плохи.

Чем больше, тем лучше?

Вообще выступление сразу в трех разрядах на таком коротком, чуть более недели, турнире это, конечно, сильный стресс для организма игроков. Да, на Олимпийских играх у мужчин играются матчи не из пяти, а из трех сетов, но всё же столь изнурительный теннисный марафон, особенно в случае жаркой погоды в Париже, может аукнуться нашим спортсменам. Хотя, похоже, их самих, да и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева это не смущает.

— Мы изначально хотели, чтобы Андреева и Медведев играли в паре, у них может хорошо получиться. Сил у них и на одиночку, и на пару, и на микст хватит. В Токио же хватило сил у Павлюченковой и Рублева. И у них хватит, — приводит слова президента ФТР агентство ТАСС.

Павлюченкова и Рублев действительно стали чемпионами Игр-2020 в миксте. Но всё же есть нюансы. Анастасия добралась до четвертьфинала в одиночке, в равной борьбе уступив будущей олимпийской чемпионке Белинде Бенчич из Швейцарии, а вот с женской пары все-таки снялась перед началом турнира. Впрочем, в столице Японии тогда было не просто жарко, а ужасно жарко, сейчас, наверное, выдержать игру в трех разрядах чуть проще. Рублев в Токио выходил на корт и в одиночке, и в паре с Кареном Хачановым, и в миксте. Однако и в одиночке, и в паре вылетел уже на старте, поэтому обошелся без экстремальных нагрузок.

В принципе определенная логика в заявке на все три вида действительно есть. Если где-то не пойдет, появится шанс всё равно продолжать борьбу за олимпийские награды в другой теннисной дисциплине. Но если вдруг игрок везде дойдет, скажем, до четвертьфиналов, тут уж придется либо сниматься откуда-то, либо рисковать здоровьем. Хороший пример — Джокович, добравшийся до полуфиналов в Токио в одиночке и в миксте. Новак в итоге так перегрузился, что вообще остался без олимпийских медалей. И теперь наученный горьким опытом предпочел заявиться только в одиночном разряде. Где, кстати, уже во втором круге может сыграть с другой теннисной легендой — испанцем Рафаэлем Надалем.

Даниил и Мирра уже играли вместе

Но Медведев, похоже, и не особо рассчитывает на успех на кортах «Ролан Гаррос» в одиночке.

— У меня в голове есть свои цели, одна из главных — пары и микст. По правде говоря, не думаю, что я — фаворит на победу или даже на медаль в одиночке. Но я постараюсь, поеду туда, буду наслаждаться и приложу все усилия на грунте, — говорил он на пресс-конференции после полуфинала Уимблдона.

Благодаря снятию первой ракетки мира итальянца Янника Синнера он попал в четверку сеяных, что увеличило его шансы. Начнет Даниил турнир матчем с Ринки Хиджикатой из Австралии.

— Даниил может обыграть Ринки Хиджикату даже на одной ноге, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков. — Однако Медведев на «Ролан Гаррос» играет слабо, — только 55% выигранных матчей. Поэтому если он дойдет до полуфинала на этих Играх, это будет невероятный успех. Но всё будет зависеть от соперников.

В третьем круге Медведева может сыграть с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, в четвертьфинале — с сильным грунтовиком Каспером Руудом. Если всё сложится успешно, то в полуфинале вероятен матч с испанцем Карлосом Алькарасом.

Кстати, теоретически в третьем круге возможен матч Алькараса с другим россиянином Романом Сафиуллиным, но тому еще надо как минимум пройти разыгравшегося чилийца Алехандро Табило в первом круге. Третий из российских нейтральных участников Павел Котов расположился в верхней части сетки — он начнет матчем со швейцарцем Стэном Вавринкой, а в третьем круге может встретиться с победителем Игр в Токио Александром Зверевым из Германии. Также вверху и Надаль с Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом. У мужчин единственный наш дуэт Медведев и Сафиуллин уже на старте сыграет со вторыми сеяными Тимом Пюцом и Кевином Кравицем из Германии, в этой же половине сетки и звездная испанская пара Алькараса и Надаля.

У женщин Мирра начнет турнир с Магдой Линетт из Польши, а во втором круге ее может ждать матч с итальянкой Ясмин Паолини, которой 17-летняя россиянка уступила в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2024.

— Линетт достаточно хорошо играет на быстрых кортах, грунт не совсем ее покрытие, — продолжил Андрей Чесноков. — Мирра показала на «Ролан Гаррос» внутреннюю уверенность. Считаю, у нее больше шансов победить. Она уверенно играет на земле, для нее это лучшее покрытие. Каждую неделю она набирает силы и уверенность. Мирра уже состоявшийся игрок. Потенциально она может показать гениальную игру в Париже. У нее есть ресурсы, чтобы противостоять сильным соперникам. Причем не только в одиночке.

Екатерина Александрова во втором круге идет на гречанку Марию Саккари, Диана Шнайдер в третьем круге — на действующую победительницу Открытого чемпионата Франции и первую ракетку мира Игу Свентек из Польши. В парах Веснина и Александрова во втором круге могут попасть на первых сеяных американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу, Андреева и Шнайдер — во втором круге на пятых сеяных из Канады Габриэлу Дамбровски и Лейлу Фернандес, а в четвертьфинале — на олимпийских чемпионок Токио Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии.

Что же касается микста, то там сыграют по одному дуэту от 16 стран, поэтому даже две победы позволят выйти в полуфинал. Медведев и Андреева стартуют матчем с Сарой Эррани и Андреа Вавассори из Италии, а в случае успеха сыграют либо с Саккари и Циципасом либо с голландцами Деми Шуурс и Весли Колхофом. Кстати, напомним, что Мирра и Даниил уже играли вместе на выставочном турнире в ОАЭ, уступив сет дуэту Циципаса и испанки Паулы Бадосе со счетом 6:7.