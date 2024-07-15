Непоказательное выступление: Медведев вновь проиграл чемпиону Уимблдона

Даниил Медведев 12 июля повторил лучший результат на Уимблдоне. Второй год подряд россиянин дошел до полуфинала травяного турнира Большого шлема и вновь проиграл только будущему чемпиону — Карлосу Алькарасу. На этот раз противостояние с испанским суперталантом вышло более конкурентным, чем в июле 2023-го. Даниил в матче с Карлитосом забрал первый сет, старался зацепиться в других, но не затянул испанца в пятую партию, — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. Тем не менее Медведев заслужил самых добрых слов за выступление на британском «мейджоре», а уже совсем скоро ему играть на Олимпиаде-2024.

Самый тяжелый соперник

Все опрошенные эксперты отметили, что Даниил провел достойный матч против Алькараса. Конечно, без ошибок не обошлось, но провальным в общем и целом теннис от Медведева точно назвать нельзя.

— Он сыграл на твердую четверку по своим меркам, однако для выхода в финал против Карлоса в тот день требовалось играть на пять с плюсом, — подчеркнул экс-девятая ракетка мира, чемпион двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков. — Впрочем, Алькарас неподражаем на траве. Как показал финальный матч с Джоковичем, остановить его на этом покрытии пока нереально никому (обыграл титулованного серба в трех сетах).

Стоит отметить, что Медведев не только защитил прошлогодние очки за полуфинал Уимблдона, а еще и в качестве очень приятного бонуса в четвертьфинале выбил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, доказав, что еще способен на многое. Более того, россиянин в двух матчах подряд столкнулся с главными талантами следующего поколения. Игры с Синнером и Алькарасом друг за другом — сложное испытание, в котором наш игрок пытался найти плюсы.

«Это в каком-то роде может даже пойти на пользу, когда играешь сначала с одним, а потом с другим, — признался Медведев на итоговой пресс-конференции. — Когда ты получаешь такую же интенсивность, то же значение матча, это способно помочь, потому что ты уже готов к такому уровню. И думаю, что матч с Янником помог мне быть конкурентоспособным против Карлоса, я сразу был в игре и взял первый сет. Что ж, но не всё так просто. Это два лучших игрока в мире, может, два из трех. С одной стороны, ты не хочешь встречаться с ними, а предпочел бы сыграть с кем-то еще. Но если ты играешь с обоими, тебе такое помогает, так считаю».

Россиянин не стал скрывать, что умение испанца дотянуться почти до всех мячей в защите влияет на соперников. Хороший удар против него ничего не гарантирует, а уверенность может потеряться.

«Это значительно влияет, — подчеркнул Даниил. — Это приводит к промахам при легких ударах, и это случалось в моих матчах много раз. Я не такой быстрый, как Карлос, но стараюсь по максимуму. Чем больше ваш соперник пробивает отличные удары или я пробиваю против Карлоса, а потом в ответ идет обводящий, в следующий раз будете стараться исполнить лучше, начнете сомневаться, стоит или нет идти к сетке. Ты всегда в сомнениях, какой удар лучший, как стоит бить, играть по линии или нет».

Бывший лидер мирового рейтинга отозвался на просьбу сравнить большой талант Алькараса с легендами из большой тройки. Чемпион US Open – 2019 назвал совершенно разными стили Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и не нашел что-то от них у Карлоса.

«Дело в том, что я играл против большой тройки, когда они были, скажем так, постарше, все за 30 [лет], а это большая разница, — сказал россиянин. — Да, в любом случае сложно делать какие-то сравнения: они все разные, у всех свой стиль игры. Вы даже не можете что-то взять у одного и сравнить с другим. Роджер играет на линии, прекрасная техника ударов, выходы к сетке. Новак тоже играет на линии, но совершенно иначе, просто потрясающая защита, словно в пинболе, когда мяч быстро возвращается к тебе. Рафа совершенно другой, может стоять на 10 м дальше [задней линии], но будет бежать за каждым мячом, выполнять банана-шот и всё такое с левой руки. И Карлос — не думаю, что у него есть что-то от них. Другой игровой стиль. И считаю, Карлос отличается от многих. У всех нас есть предпочтения: кто-то предпочитает защиту, кто-то — контратаку, кто-то — быть суперагрессивным. Он может делать всё из этого. Он может порой выполнить резаный, но даже после плохого резаного побежит и постарается выиграть всё равно. Часто, когда другие делают подобное, ты можешь выполнить легкий удар, а они не станут атаковать. Но не Карлос. Выполнишь против него легкий удар, тебе конец. Вот что делает его тяжелым соперником. Возможно, в моей карьере именно он самый тяжелый соперник, с которым я встречался. Но у меня есть время прибавить».

В рейтинге ATP Медведев остался пятым, но отставание от Александра Зверева из Германии не так и велико. Впереди у Медведева Олимпиада в Париже на грунте, а затем переход на любимый североамериканский хард.

— Даниил в целом провел отличный Уимблдон, показав игру самого высокого уровня, — рассказал «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Смог обыграть Синнера, оказал самое сильное сопротивление Алькарасу. Нашим игроком стоит гордиться и пожелать ему удачного завершения сезона.

Главная цель — пара и микст

Теперь главный вопрос, будет ли Даниил в мире с «любимым» грунтовым покрытием в Париже. Сам теннисист отметил, что не рассчитывает на многое в одиночном разряде.

«О, это будет новый опыт, — отметил Даниил, когда его спросили о возвращении в Париж. — Я из тех, о чем всегда говорю, кто не любит менять покрытие. Даже возвращение на хард дается мне непросто, нужно время для адаптации. Вот теперь мне нужно сразу играть Олимпиаду на грунте. Не знаю, как это будет, но точно будет нелегко. И у меня мало времени на подготовку, потому что я провел хороший турнир в Лондоне. Не имею понятия, как смогу справиться с этим. Буду ли я в мире с собой, злым или что-то такое. Но смотрите, это один турнир. У меня есть представление о целях, в паре и миксте — одна из главных. Говоря честно, я не думаю, что в одиночке считаюсь фаворитом на чемпионство или даже на медаль, но я буду стараться. Собираюсь поехать туда, наслаждаться и постараться по максимуму на грунте. И потом на харде».

Чемпион US Open – 2021 с 20 титулами в ATP-туре на данный момент последний и самый необычный из них выиграл на грунте — весной-2023 на «Мастерсе» в Риме.

«С грунта на траву для меня очень тяжелый [переход], потому что тут всё настолько разное, — продолжил Медведев. — Обычно на первом турнире на траве я не могу ничего добиться. Всё очень быстро, [мяч] скользит по корту, тогда как на грунте отскакивает высоко. Всё совершенно иначе. При смене покрытия для меня главное — адаптация глаз. Это было заметно здесь, на Уимблдоне, даже сегодня в матче с Карлосом. Моим телу, глазам и мозгу нужно быть связанными с тем, что происходит на корте. Когда меняю покрытия, неделю или две не могу их связать. Отсюда идут ошибки, раздражение. Поэтому говорю, что будет интересно посмотреть, как я адаптируюсь после травы на грунте. Возможно, сейчас — единственный раз, когда я это сделаю за всю жизнь. Пробовал это однажды, но мне тогда было 18 лет, так что это другое. Да, для меня это нелегко. Но я из тех, кто борется, выкладывается на тренировках и идет вперед».

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдет с 27 июля по 4 августа.